¿Cuánto riesgo de contagio de coronavirus hay en una manifestación?

La muerte de George Floyd ha desencadenado protestas en todo el mundo en medio de la pandemia del coronavirus, también en España. Y no todas las personas que participaban iban protegidas con una mascarilla, además gritaban algunas consignas, lo cual podría provocar que, si alguien estuviera contagiado, transmitiera el virus a otro a través de las gotas de saliva que salen al hablar. Estas conductas podrían poner en riesgo la salud de las personas.

Estados Unidos ha sido el país donde más concentraciones se han producido y es allí donde el Centro de Control de Enfermedades (CDC) está monitorizando las marchas para detectar brotes.

Cada día de protestas con 600.000 personas supondrá unas 1.500 nuevas infecciones, según la estimación que ha hecho un virólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, Trevor Bedford. Estados Unidos es el país que registra más personas contagiadas por el coronavirus y también el número de fallecidos más elevado del mundo.

Este experto ha explicado a través de Twitter que estas manifestaciones a lo largo del tiempo provocarán otros15.000 positivos en Covid y 75 muertes. Teniendo en cuenta el sesgo racial que tiene la enfermedad en EEUU, la mayoría serán negros, dice Bredford. El epidemiólogo de Harvard Marc Lipsitch considera creíbles esas estimaciones, según informa The New York Times.

My general guess / speculation is that the protests (and the police response) will increase the daily number of new infections by ~2-3%. This is not a massive spike in cases. But it's still large in absolute numbers (just as the protests are large in absolute numbers). 5/11