La muerte de George Floyd y la imparable ola de históricas protestas en EEUU

El estado de Minnesota ha acusado a tres agentes de policía de Minneapolis más por vulnerar la ley al detener al afroamericano de 46 años George Floyd.

“Manos arriba, no disparen” es lo que resuena en decenas de ciudades americanas. Estas nuevas detenciones añadidas a la del principal responsable de la muerte, el ex-agente Derek Chauvin, llegan pocos días después del punto más álgido de las protestas y disturbios en decenas de ciudades de Estados Unidos como Houston, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, Detroit, Baltimore, Atlanta etc. solo por nombrar algunas ciudades.... y estas en Nueva York.

Algunas de estas protestas como las de Beverly Hills han acabado con el saqueo de supermercados y tiendas. También tiendas de lujo. Igualmente aparatosas y simbólicas como las que se produjeron frente a la valla de seguridad de la Casa Blanca con el pertinente traslado del presidente Trump a un bunker. Otras han sido pacíficas y sin escenas de violencia. La estampa es imponente: decenas de policías y militares custodiando el monumento del presidente Abraham Lincoln. Plantados en la escalera como estatuas. Y al otro lado del cordón policial se ha escuchado esto.

DC protest

Many events planned during the day.

Here’s one speech at the Lincoln Memorial



pic.twitter.com/yf6z9W3ynv