La respuesta de un bar de Castellón a un influencer que quería comer gratis: "La propuesta es la siguiente"

Si algo aseguran las personas que trabajan en el mundo de la hostelería es que no siempre es fácil el trato con el cliente, y más cuando la intención de este es comer gratis en tu restaurante. Suele ocurrir con el estallido de los influencers, personas que viven de promocionar productos y estilo de vida a través de las redes sociales, que no todos los locales entiendan de la misma forma la dinámica que estos proponen.

Tal ha sido el caso que ha compartido la cuenta de Twitter @SoyCamarero, que acumula muchas experiencias, tanto de clientes como de restaurantes que comparte cada día, sobre todo si son injustas como en este caso. Y es que al parecer este mensaje está escrito por un influencer pidiendo comida gratis a un restaurante. “Cuando eres influencer y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas”, se puede leer en la descripción del tweet. Y es que la respuesta del restaurante ha sido de lo más cortante, además de estar muy bien argumentada.





La respuesta a un 'influencer' que quiere comer gratis



“Oportunidad. Estaré en Castellón del lunes al miércoles. Buscando restaurantes chulos y que no haya visitado en Castellón he dado a parar con el vuestro. Me encantó el concepto. Me gustaría conocer si os encajaría realizar una colaboración en la cual os promocione”, comienza diciendo el mensaje escrito por un influencer de identidad desconocida.









El resto del mensaje corresponde a las condiciones que iba a cumplir a cambio de publicitar el establecimiento como subir 3 stories, enviar 4 fotos y vídeos para el uso personal del restaurante en cuestión a cambio de comida para él y un acompañante para crear ese contenido que pretendía subir a sus redes sociales. Un mensaje del que han compartido la respuesta que enviaron, con un ‘zasca’ de lo más elegante dejando claro que detrás del restaurante se esconden personas y que no les parece modo de hacer las cosas.

“Hola, la propuesta por nuestra parte es la siguiente: Puede venir a comer, cenar o picar algo y el mismo importe que se gaste en nuestro establecimiento será donado en su nombre a la ONG Acción contra el Hambre. Podrá publicar y etiquetarnos sin ningún problema en las redes sociales, para poder ganar seguidores y reputación”, ha sido la respuesta del restaurante. Y, a continuación, se puede leer también la respuesta del influencer en cuestión: Muchas gracias, los actos de donación los realizo por otros medios, quizás en otra ocasión”. Una conversación que ha dado mucho que hablar en las redes y que acumula más de 27 mil me gustas.









División en redes sociales: ¿cara dura o propuesta de negocio?



“Yo cuando voy a algún sitio a comer y me gusta la foto la subo sin pedir nada a cambio, lo que pasa que la gente de hoy en día quiere comer por la cara”, se puede leer en uno de los comentarios que han reaccionado a este viral. “Hasta cierto punto puede tener sentido, si tienes no sé, 500.000 suscriptores o así. ¿Cuántos tenía este?”, se pregunta otro. “Es una vergüenza que vagos que se llaman influencers, se crean que pueden ir a un restaurante a comer gratis y de paso reírse del trabajo de muchos profesionales de la hostelería que ven denigrado su trabajo por unos cuantos likes”, ha comentado otra usuaria. Aunque también hay opiniones de todos los tipos: “J*der colega, cómo se refleja la envidia en este comentario. Es un intercambio de servicios, una parte ofrece publicidad y la otra un beneficio material, se lleva haciendo esto desde que existe el marketing. Si las empresas acceden será porque les renta a nivel de exposición”, ha expuesto otro.