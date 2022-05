Un reputado epidemiólogo vaticina la letalidad que tendría una nueva variante: "Eso es trágico"

Un repitado epidemiólogo canadiense, John Bell, ha explicado en The Guardian qué ocurriría con la letalidad de surgir una nueva variante. Primero de todo, ha dicho que hay una posibilidad "muy alta" de que sea más o menos leve como ómicron, y "muy baja pero no nula" de que sea más letal. Respecto a las vacunas, indica que "han tenido un efecto muy poderoso y duradero sobre la muerte... la mayoría de las personas que han recibido la vacuna están completamente seguras. Las personas que mueren ahora, desde julio del año pasado, no están vacunadas. Eso es trágico".

Por lo tanto, recomenda inocular más dosis de refuerzo durante el próximo otoño a la población de riesgo: a los mayores de 65 años y a los inmunodeprimidos. A las personas sanas, jóvenes y niños, asegura Bell que no tienen la misma necesidad de recibir una vacuna como los grupos vulnerables, a no ser que la covid-19 desarrolle una nueva variante más agresiva. Sobre la evolución de la pandemia, vaticina dos futuros: "pueden pasar dos cosas: una es que las vacunas duren un año o 18 meses contra la muerte, o nos salga una variante mucho más patógena, en cuyo caso necesitamos otra [vacuna]".









De todos modos, confía en la segunda generación de vacunas contra el virus, que se tratan de inyecciones que usan células T para matar a las células infectadas y podrían ofrecer una inmunidad más larga que las vacunas actuales, pero una solución esterilizante (aquella que impida la transmisión del virus) podría convertirse en la solución definitiva a la pandemia. Bell fue uno de los primeros miembros del grupo de trabajo de vacunas que estableció el Gobierno para desarrollar una vacuna de la covid-19 en la Universidad de Oxford (AstraZeneca).

En nuestro país, este tipo de vacunas la está desarrollando el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una vacuna esterilizante intranasal que podría estar lista para 2023, según anunció Luis Enjuanes, virólogo jefe del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

La petición que ha lanzado el epidemiólogo López Acuña ante la nueva ola de contagios: "Se ha visto"

En nuestro país, existe un experto que informa de la pandemia prácticamente desde el minuto uno. Es López Acuña. El epidemiólogo ha asegurado por qué se ha producido este incremento en el número de contagios. Por un lado, el fin de las mascarillas en interiores, junto a otros factores como "no aislar los positivos asintomáticos y reducir el número de pruebas como parte de la nueva estrategia de vigilancia y control", sumado a una "relajación" de las mascarillas en exteriores "cuando no se podía guardar la distancia física, como se ha visto en las aglomeraciones de Semana Santa", como recoge 'Canal Sur' en una entrevista al experto.

López Acuña apunta que los pasos que se han ido tomando han sido "equivocados" y, por ello, pide que se "rectifique y reconsidere" la vuelta de las mascarillas en interiores, junto a otras medidas ya anuladas como "aislar a los positivos asintomáticos".