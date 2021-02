¿El reptil más pequeño del mundo?

El macho del camaleón “brookesia nana”, hallado en Madagascar, mide unos dos centímetros de largo y cabe en la punta del dedo de una persona, aunque la longitud de los órganos genitales de este ínfimo reptil es bastante grande en relación al tamaño total de su cuerpo.

Este pequeño reptil, Brookesia nana -que podríamos traducir como "nano-chameleon", es una especie endémica del norte de Madagascar descubierta por el herpetólogo Frank Glaw y un grupo de investigadores alemanes.

Se le puede considerar el reptil más pequeño conocido en el planeta que no suele superar los 2,5 centímetros de longitud. Sus colores suelen ser marrones rojizos y al contrario del resto de camaleones no cambia de color ocultándose para no ser visto. Tampoco le gusta habitar los árboles.

Otro rasgo diferenciador respecto a otras especies de camaleón es el mayor tamaño de las hembras, probablemente para la ayuda en la carga de los huevos. Las razones de su tamaño tan reducido son aún desconocidas.