Renovar el armario en tiempos de coronavirus

El coronavirus ha tenido impacto en todos los aspectos de nuestra vida. También en la forma en la que consumimos. La afluencia a los centros comerciales ha caído entre un 20 y un 25% desde su apertura tras el primer estado de alarma de marzo. Sin embargo, aunque pasamos menos tiempo “de tiendas”, el gasto se ha elevado un 5%. ¿Es posible que con todas las medidas siga siendo atractivo ir a renovar el armario?

A priori, todo apunta a que la experiencia ha cambiado por completo. Es más, parece que las propias marcas nos invitan a utilizar sus versiones online. De hecho, algunas de las más conocidas han incluido en sus aplicaciones móviles un modo que simula la compra física desde casa. Eliges la tienda en concreto, la que más te apetezca, y desde el sofá puedes comprar las prendas y accesorios que encontrarás si te desplazas hasta allí. Con la ventaja de que tienes todas las tallas y el inconveniente de que no sabes como te sientan. Aún así, son los pros y los contras del consumo online al que ya estamos tan acostumbrados con el añadido de que ahora, en una tienda física, corres los riesgos lógicos de estar atravesando una pandemia mundial.

En COPE nos hemos de tiendas para comprobar hasta qué punto ha cambiado comprarnos ropa. Y la verdad, para nuestra sorpresa, no ha cambiado tanto. La mascarilla es obligatoria igual que utilizar el dispensador de gel hidroalcohólico que hay a las puertas de los establecimientos. Una vez dentro, aunque no se recomienda, puedes tocar las prendas que más te gusten y “bucear” entre los percheros de últimas tallas. Mantener la distancia de seguridad a veces se antoja complicado y resulta inevitable que alguien se acerque demasiado. El momento más conflictivo es el probador. A veces, lo desinfectan cada vez que entra un cliente. Otras veces, no hay nadie responsable y es mejor no arriesgarse y probarse la ropa en casa. Ahora bien, se añade un nuevo paso, en cuanto saques el producto de la bolsa, toca desinfectar.