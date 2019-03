El regreso de astronautas a la Luna ya tiene fecha

Aún quedan unos años, pero menos de los que muchos pensaban. Será en 2024 fecha fijada por la NASA para el retorno de los astronautas estadounidenses a la Luna, con un aterrizaje que se producirá en el Polo Sur.

Como resultado de la reunión del National Space Council, -en presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence- se ha decidido acelerar los planes de regreso a la Luna en los próximos cinco años.

In case you missed it: @VP Mike Pence has tasked us with landing humans on the Moon by 2024. Administrator @JimBridenstine replied: we are up for the challenge! Learn more about plans to use our Space Launch System to send Orion to lunar orbit: https://t.co/TaxZ4N9ClB pic.twitter.com/myzpuT19H5