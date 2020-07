La corrección de José Ramón Patterson, corresponsal de TVE, a Sánchez por su última lección de economía

A última hora de la noche, Pedro Sánchez ha concedido una entrevista en el plató de 'Informativos Telecinco' para comentar la actualidad política del país a unas pocas horas después de que Reino Unido anunciase que ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a España por los brotes que están sacudiendo a España. En especial las tres comunidades autónomas que más han preocuopado a las autoridades inglesas y que han puesto en el punto de mira han sido Navarra, Aragón y Cataluña.

Las tres tienen brotes por todo su territorio, aunque en general todas las comunidades autónomas sufren un incremento de casos respecto a semanas anteriores.

Los datos que fallan en Moncloa

Para Pedro Sánchez, el hecho de que Reino Unido anunciase estas nuevas medidas supone algo incomprensible, ya que a su forma de entender hay países de Europa que tienen peores datos. Inlcuso, ha llegado a afirmar que el propio Reino Unido tiene peores datos que el nuestro. Por eso, y así lo ha hecho saber, ha comenzado conversaciones con las autoridades inglesas para intentar remediar de alguna forma esta nueva medida.

Para el Ejecutivo de Sánchez, este anuncio es un golpe para la economía española, en especial para el sector turístico y hostelero.

Ambos miran con preocupación las noticias que llegan desde Londres, ya que en muchas zonas de Baleares y Canarias los ingleses son los principales motores de la economía, alcanzado un 40% de las visitas en muchas zonas.

En la entrevista, Pedro Sánchez también ha dejado otro titular que ha sido objeto de polémicas en las últimas horas. Ha hecho referencia a los muertos notificados por el Ministerio de Sanidad, y ha explicado que lo más probable es que la cifra esté muy por debajo de la real. En ese sentido, diversos organismos públicos han señalado que pueden ser más de 40.000 los fallecidos por Coronavirus en España, y no los 25.000 que ha notificado el Ministerio de Sanidad.

El detalle económico

Lo que ha generado la polémica por parte del corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, no ha sido nada de esto. Lo que ha provocado el asombro e incluso el malestar del periodista ha sido la cifra errónea que ha dado Sánchez en plena entrevista con Pedro Piqueras, que está a punto de irse de vacaciones.

Como Patterson ha explicado en sus redes sociales, ha sido una operación matemática sencilla lo que ha fallado a nuestro presidente de Gobierno, pero esta puede tener más trascendencia de la que nos podemos imaginar. De hecho, él mismo ha querido dejar claro que no es economista ni de ciencias, sino de letras.

Pedro @sanchezcastejon ha dicho en Telecinco que los 140.000 M € que España podría recibir del plan de recuperación de la UE “representan el 60 % del PIB de 2019”. Habida cuenta de que el PIB fue de 1.244.757 M, me falla la cuenta. Pero, claro, como no soy economista... — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) July 27, 2020

El malestar ha venido cuando Sánchez "ha dicho en Telecinco que los 140.000 M € que España podría recibir del plan de recuperación de la UE “representan el 60 % del PIB de 2019”. Habida cuenta de que el PIB fue de 1.244.757 M, me falla la cuenta. Pero, claro, como no soy economista. Soy de letras, pero aún recuerdo la “regla de tres”. Y aplicándola me da que los 140.000 M de marras suponen exactamente el 11,2471752 % del PIB de 2019. Pero puedo estar equivocado", ha explicado.

Soy de letras, pero aún recuerdo la “regla de tres”. Y aplicándola me da que los 140.000 M de marras suponen exactamente el 11,2471752 % del PIB de 2019. Pero puedo estar equivocado. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) July 27, 2020

Unas cuentas que parecen estar bien, ya que los comentarios que se pueden leer de diversos economistas dan razón al periodista y no al político. Un lio más de Sánchez a escasas horas de conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

