¿Qué son las manchas que aparecen a veces en nuestra visión? Se llaman miodesopsias y son un fenómeno natural

¿Has visto alguna vez una especie de manchas que flotan en tu campo de visión? Casi todos hemos observado en algún momento estas machas, sin saber de qué se tratan. Su nombre es miodesopsias, aunque popularmente se las conoce como "moscas volantes" o "cuerpos flotantes". Se trata de un pequeño defecto en nuestros ojos que afecta al vítreo del mismo y que, en su mayoría, son normales y no debemos preocuparnos. El humor o cuerpo vítreo es un líquido gelatinoso que ocupa el espacio entre la superficie interna de la retina y la parte posterior del cristalino.

Estas moscas volantes no necesitan ningún tratamiento especial, puesto que no dañan nuestros ojos y no afectan al campo de visión. Sin embargo, en caso de que alteren la visión, deberemos acudir a un especialista. Asimismo ocurre si comenzamos a ver un aumento del número de cuerpos volantes, ya que puede tratarse del síntoma de una afección más grave, como el desprendimiento de retina. Esto puede degenerar en la pérdida de la vista del individuo si no se trata rápidamente. La miodesopsia es un fenómeno natural que ocurre en nuestros ojos como consecuencia del humor vítreo. Este le da la forma al ojo y las manchas aparecen cuando el cuerpo vítreo se encoge.

Suele aparecer cuando envejecemos

Cuando esto ocurre, algunas fibras se pueden desprender, dando lugar al desprendimiento vítreo que afecta a la entrada de luz en el ojo. Si nos pasa este desprendimiento, veremos una pequeña sombra en el ojo, lo cual hace que las moscas volantes se noten más. Los expertos aclaran que este fenómeno es parte del envejecimiento y se vuelven más comunes a partir de los 60 años. Pero esto no quiere decir que las personas de menos edad puedan padecerlo. Lo más normal es que no seamos conscientes de ello, a no ser que miremos una superficie blanca o alcemos la vista al cielo. La primera vez que experimentemos una miodesopsia puede ser que nos distraigamos y nos centremos en esas moscas volantes, incluso que nos asustemos.

Pero lo habitual es que se queden en la parte baja del ojo, sin ocupar el campo de visión. No obstante, los oftalmólogos aconsejan que las personas que perciban estos síntomas de forma repentina, acudan a un centro especializado para realizarse un chequeo. De esta manera, se podrá descartar que haya detrás algún problema más grave. A pesar de que ya se ha mencionado que no es algo peligroso y que es normal que aparezca cuando nos hacemos mayores, sí que hay que vigilar si notamos un aumento de la frecuencia con la que aparecen estos cuerpos volantes. Puesto que podría tratarse de un desprendimiento de retina.

Aunque si se sufre un desprendimiento de retina, es probable que aparezcan otros síntomas (además de las moscas volantes) como destellos de luz inexistentes en los laterales de la visión, así como la pérdida de visión a ambos lados de nuestra vista. Por lo tanto, si percibimos alguno de estos indicios, es necesario que acudamos a un especialista de manera urgente, ya que el desprendimiento de retina es grave y puede causar una ceguera total si no se pone un tratamiento a tiempo.