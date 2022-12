¿Qué pone? Una receta se hace viral en las redes sociales por la letra del médico en la sanidad de Madrid

¿A quién no le han escrito una receta con un medicamento, o indicaciones médicas de su puño y letra, y no saben qué es lo que pone? A nosotros, más de una vez. Menos mal, que para nuestra suerte, el farmecéutico al que se lo damos, sí que entiende esa letras y por eso, podemos tener lo que nos ha mandado. Pero claro, hay veces que ni los propios farmacéuticos tienen idea de qué se trata ni qué es lo que nos están mandando, por lo que, la única opción que queda, es pedir ayuda.

¿Sabes eso que se dice que, la letra de los médicos, es especial y, en muchas ocasiones, indescifrable? Pues tenemos que decirte que en muchas de esas veces, lo que lo dicen tienen razón. Desde la cuenta de Twitter @Farmaenfurecida, gestionada por un farmacéutico, se recogen muchas de esas recetas escritas por los profesionales para retar a los usuarios a que intenten descifrar qué es lo que pone y qué medicamento deben suministrar al paciente. Pero en esta ocasión, más bien, parece ser que hay un error.

Por mucho que pasen los años, siempre que leemos alguna receta escrita de puño y letra por un médico, nos cuesta entenderla. De ahí viene el dicho de "tienes letra de médico", algo que deja claro que no hay quien la entienda. Esto ha regalado momentos algo anecdóticos, por lo que se ha convertido en algo habitual compartir este tipo de contenidos en redes sociales. En esta ocasión, a no ser que ponga algo que no se entiende, el facultativo estaba despistado.

¿Ilegible o ilógico?

"Le han recetado un diagnóstico con dosis", comenta Guille Martín. Y es que ni en estos días festivos descansan los médicos y los farmacéuticos. Siempre hay necesidades de este tipo como la que presenta el usuario. El caso ocurre en la Comunidad de Madrid. Con el invierno ya entrado, es habitual que haya problemas de amigdalitis. La cuestión está en que la receta es lo que parece poner. No está probado que el problema sea una solución para el mismo problema, pero todo apunta a que el médico se ha hecho un lío.

Y es que aunque ahora está todo informatizado, todavía podemos tener al alcance algunas de estas recetas manuscritas por los médicos que siempre nos recordarán lo mal que escriben la gran mayoría de ellos y lo complicado que es entender su letra. "El diagnóstico está hecho. ¿También quieres que le pongamos el tratamiento? Joe es que de verdad...", ironiza una médica que contesta a la publicación. "Ese creo que ha puesto el diagnóstico en vez del nombre del medicamento, a mí me pasó también hace poco, con esas recetas anacrónicas. La receta electrónica es más segura", destaca otro profesional.

Pero no es la primera vez que el tuitero reta a sus seguidores. El mencionado tuitero a veces ofrece a sus seguidores una especie de juego para que intenten descifrar algunas de las letras más ilegibles. Una imagen que se hizo viral porque son muy pocos los que llegan a entender qué es lo que ha escrito el médico sobre el papel.