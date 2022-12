¿Qué es lo que pone? Una receta médica se hace viral por ser indescifrable y las redes se llenan de respuestas

¿Sabes eso que se dice que, la letra de los médicos, es especial y, en muchas ocasiones, indescifrable? Pues tenemos que decirte que en muchas de esas veces, lo que lo dicen tienen razón. ¿A quién no le han escrito una receta con un medicamento, o indicaciones médicas de su puño y letra, y no saben qué es lo que pone? A nosotros, más de una vez.

Menos mal, que para nuestra suerte, el farmecéutico al que se lo damos, sí que entiende esa letras y por eso, podemos tener lo que nos ha mandado.

Pero claro, hay veces que ni los propios farmacéuticos tienen idea de qué se trata ni qué es lo que nos están mandando, por lo que, la única opción que queda, es pedir ayuda. Qué mejor manera, claro está, de hacerlo en redes sociales, como ha hecho Guille, farmacéutico que lleva la cuenta de Twitter de Farmacia Enfurecida. Y es que ha compartido la prescripción de un médico completamente imposible de entender. Si tú lo haces, avísanos, por favor.

Él mismo ha compartido esta receta que, de momento, no tiene una respuesta clara. "Creo que pone 'felices fiestas', pero no estoy seguro, ¿qué leéis vosotros?" escribía en su cuenta de Twitter. Y, efectivamente, con esa letra cursiva y de forma tan concisa, es imposible saber qué es lo que pone en esa receta.

Por supuesto, las reacciones en Twitter y en las redes sociales no se han hecho esperar y muchos de los usuarios ya han comentado qué creen que es lo que quería mandar este médico, y, el resultado, de hecho, es espectacular: "Pone Unamuno UP" comentaban varios usuarios. Sí, es bastante ciomplicado que ponga eso, sobre todo, porque no se corresponde con ningún medicamente que conozcamos. Eso sí, una vez que lo has leído, no puedes imaginar otra respuesta que no sea esa.

Lo dicho, de momento no tenemos respuesta oficialde lo que este médico quería mandar, pero esperemos que el farmacéutico al que se lo hayan entregado, tenga idea de qué va.

La respuesta viral de lo que dice una receta

Por mucho que pasen los años, siempre que leemos alguna receta escrita de puño y letra por un médico, nos cuesta entenderla. De ahí viene el dicho de “tienes letra de médico”, algo que deja claro que no hay quien la entienda, y desde la cuenta de Twitter @Farmaenfurecida, gestionada por un farmacéutico, se recogen muchas de esas recetas escritas por los profesionales para retar a los usuarios a que intenten descifrar qué es lo que pone y qué medicamento deben suministrar al paciente.

"Empezamos fuertes el finde...¿qué pone ahí?" se preguntaba. Enseguida se ha hecho viral con miles de respuestas de usuarios diciéndole lo que ellos entendían. Tenemos que decir, por cierto, que cada uno entiende una cosa completamente distinta y, muchas veces, con muchísimo humor.

Al final, el propio usuario ha compartido la respuesta y ha llamado la atención de muchos, porque se trataba de un nolotil, aunque parecía imposible saberlo en un primer momento.