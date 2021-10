¿De qué manera se debe colocar el papel higiénico?

A todos nos gusta tener todo colocado en nuestra casa; no hay excepción. Cada uno, por norma general, se dedica en gran parte del tiempo de la mudanza, a colocar todo a su gusto en su habitación. Las baldas, las cajoneras o las paredes suelen llevarse el protagonismo cuando se trata adornar y aderezar a nuestro criterio cualquier mínimo detalle de una casa.

Precisamente, son esas pequeñeces las que marcan el devenir del juicio que emitan a la hora de opinar si nuestra casa es bonita o no, puesto que en muchas ocasiones en esa simpleza y sencillez, relucen los detalles más convenientes y únicos capaces de decantar el amor y la devoción por nuestra casa sea mayor o sea menor.

Concretamente por ello, hoy nos vamos a fijar en una de esas pequeñas minucias que tanto implican para quien nos visita, y en esta ocasión, no es más que saber colocar de manera correcta el rollo de papel higiénico en nuestro cuarto de baño. Si eres de los que usa toallitas, no te preocupes, porque este mensaje no es para ti, aunque a decir verdad resulta casi imposible que haya en nuestro país un domicilio en el que se prescinda de un elemento tan vital como este, que de la nada es capaz de sacarnos de cualquier mínimo problema.

A día de hoy, es una de las preguntas más repetidas en los foros de internet, y es que por muy sencillo e intrascendente que parezca, resulta importante fijarse en ello. Para muchos de ellos, la hoja debe estar mirando hacia adentro, para protegerlo de otras manchas o cualquier otro accidente que pueda ocurrir. Sin embargo, para otros tantos debe estar mirando hacia afuera para que permanezca en el interior de su recipiente y sea más complicado que caiga al suelo.

A pesar de las múltiples teorías, según diferentes científicos solo hay una manera correcta de colocarlo, y esa es mirando hacia afuera. El motivo es una cuestión muy simple y es meramente higiénico. Si ponemos el rollo orientado hacia dentro, es probable que haya gérmenes que se traspasen de la pared a las capas blancas del papel higiénico. Esta cuestión en concreto, facilitaría las posibilidades de contraer algún tipo de infección, al contrario de lo que en un principio pudiera pensarse.

Otra cuestión incluye también el contacto que hagamos con nuestras manos en dicha pared, si lo evitamos y somos conscientes de la capacidad de contagio que tendríamos al compartir este tipo de gérmenes con nuestras manos, no dudaríamos en lavarnos las manos inmediatamente, pero hay ocasiones en las que lo olvidamos precisamente por eso, este tipo de prevención resulta necesaria.

Por tanto, las evidencias científicas en cuanto a prevención de contagio de pequeñas patologías, invita a alejarse de ciertos hábitos que pensábamos que eran inofensivos, pero que lamentablemente se ve que no lo son tanto. La colocación de este imprescindible en nuestro hogar, marca un punto a favor de la salubridad en nuestras casas.