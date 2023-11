Quantum Technologies in Europe reúne en Madrid a expertos europeos para abordar los desafíos de tecnologías cuánticas

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Ministerio de Transformación Digital, los proyectos europeos Quantum Flagship y QUANTERA y la Fundación Ramón Areces, han celebrado esta semana en Madrid la conferencia 'Quantum Technologies In Europe', en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE.

La conferencia ha reunido a voces expertas del panorama científico europeo para abordar y dar respuesta a los desafíos de las tecnologías cuánticas en el ámbito europeo, según ha informado el Ministerio.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la AEI, ha financiado distintos grupos de investigación relacionados con las tecnologías cuánticas en Quantera, por un valor de 3,7 millones de euros y prevé invertir 45 millones de euros para convocatorias en recursos humanos y proyectos que financiarán acciones relacionadas con estas tecnologías.

Por su parte, el Ministerio de Transformación Digital ha lanzado el programa Quantum Spain para, entre otros, la creación de dos computadores cuánticos en España, así como la dinamización del ecosistema de startups y scaleups en deeptech, incluidas las tecnologías cuánticas, a través del Fondo NextTech, que cuenta con hasta 8.000 millones de euros de apoyo a estas tecnologías para que nuestro país se sitúa a la cabeza a nivel europeo.

El evento ha reunido a más de 20 ponentes de primer nivel europeo, entre los que destacan las ponencias magistrales que han pronunciado los premios Nobel de Física de 2012 y 2022, el profesor Serge Haroche (Francia) y el profesor Anton Zeilinger (Austria), respectivamente, así como el premio Príncipe de Asturias de 2006, el profesor español Juan Ignacio Cirac.

También han estado presentes algunas autoridades políticas del sector, como la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Raquel Yotti; el director general de la AEI, Domènec Espriu, quien ha ejercido de anfitrión; y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

La primera charla magistral la ha ofrecido el profesor Juan Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias de Investigación 2006, reconocido entre la comunidad científica por sus investigaciones en el área de la computación cuántica y la óptica cuántica, encuadradas en la teoría cuántica y la física teórica. "Cuando dispongamos de una computación cuántica perfecta podremos resolver problemas importantes para la ciencia que no se pueden resolver con la computación clásica", ha destacado Cirac.

La segunda charla magistral ha sido impartida por el profesor Serge Haroche, Premio Nobel de Física en 2012, junto con David Wineland por la "medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales". Desde 2001 es catedrático de física cuántica en el Colegio de Francia y en la Escuela Normal Superior, ambos en París. En su exposición Superpositions, quantum interferences and entanglement in qubit systems, Haroche ha expresado que la investigación debe beneficiarse de una competición abierta y de una emulación entre laboratorios de todos los países del mundo.

La tercera charla la ha expuesto el profesor Anton Zeillinger, Premio Nobel de Física en 2022 junto con el Prof. Alain Aspect y el Prof. John Clauser por sus experimentaciones con fotones entrelazados. Ha sido profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), de la Universidad Técnica de Múnich, de la Universidad Técnica de Viena, de la Universidad de Innsbruck y el Colegio de Francia de París.

En su exposición Quantum foundations: from curiosity to quantum information and back to curiosity ha mostrado distintos experimentos y test realizados gracias a las tecnologías cuánticas, y ha puesto en valor la capacidad que nos va a permitir resolver todo tipo de problemas "en apenas unos segundos".

A continuación, se han debatido en una mesa redonda las propuestas e ideas de la Comisión Europea para convertir a Europa en un actor clave mundial de las tecnologías cuánticas. Además, los participantes han presentado sus diversas posturas sobre los desafíos sociales e industriales de esta tecnología y el papel que deberán desempeñar la comunidad científica e industria europea en los próximos años.

En el marco de la conferencia, también se han analizado los retos científicos de las cuatro áreas de las tecnologías cuánticas: computación cuántica, comunicación, simulación y sensórica-metrología. Y se ha debatido sobre la separación entre el mundo científico y el empresarial.