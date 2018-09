¿Por qué sentimos paz al sumergirnos en el agua?

Con el verano reciente, pensar en esa sensación de relajación y paz que nos produce sumergirnos en el agua del mar o de una piscina, quizá, no nos resulte tan lejana. Sí lo es cuando, con varios meses de frío invierno sentimos ese anhelo de relax que nos produce el mar. Y es que existe una razón evolutiva para esa felicidad y esa paz que sentimos al sumergirnos en el agua. Se llama: Reflejo de inmersión de los mamíferos.



Los seres humanos, al igual que otros vertebrados, tienen lo que se conoce como el 'reflejo de inmersión de los mamíferos': un reflejo que optimiza la respiración para permitir permanecer bajo el agua durante largos períodos de tiempo. Mamíferos, como focas y ballenas lo usan todos los días, porque es un método evolucionado para sobrevivir largos periodos bajo el agua sin sufrir demasiado por la presión excesiva del agua.



En el caso de los seres humanos, un reflejo fisiológico que "se enciende" cuando estamos sumergidos en agua fría, como la del mar o la de una piscina, aunque también funciona si simplemente sumergimos nuestra cabeza en un barreño de agua fría.



No obstante, el reflejo no se activa si el agua es más cálida a 21ºC; de igual manera, tampoco lo produce la inmersión de otras partes del cuerpo más que la cara. En el vídeo que aparece a continuación se puede ver cómo funciona.

Y sí, este "truco" que tenemos incorporado de serie nos ayuda, también, a calmar la ansiedad rápidamente.



Sumergirse en el agua y aguantar la respiración hace que unos receptores situados dentro de la nariz y los senos, así como en partes de la cara conectadas al nervio trigémino, se activan. Esta información se transmite al cerebro y al sistema nervioso autónomo a través del nervio vago. Esto provoca el cierre inmediato de las vías aéreas y hace que nuestra frecuencia cardíaca disminuya, entre otras respuestas fisiológicas del cuerpo, disminuyendo así el impacto de la ansiedad en nuestro cuerpo.