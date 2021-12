Una experta explica por qué no puedes fiarte de un test de antígenos negativo si tienes síntomas: "No es raro"

La conjunción de las fiestas navideñas y el auge de casos de coronavirus ha provocado una fiebre por los autotest de diagnóstico de la enfermedad que se venden en las farmacias. También son muchos los que en los últimos días se han realizado test de antígenos en laboratorios con la intención de ver a sus seres queridos con más tranquilidad y disfrutar de las fiestas sin tanto miedo a contagiar a tu abuelo, tu madre o tu cuñado.

No obstante, y aunque los test de antígenos pueden ser una herramienta útil, sobre todo teniendo en cuenta el disparatado precio de las pruebas PCR en España, no son un sistema infalible ni mucho menos y, de hecho, su fiabilidad se ha reducido notablemente a consecuencia de la vacunación y de la aparición de la variante ómicron.

Hasta ahora, muchos habíamos interiorizado el mantra de que los test de antígenos solo son efectivos si tenemos síntomas, algo que ya no es del todo cierto debido a la vacunación y la nueva variante ómicron, como ha explicado en un hilo de Twitter la bióloga molecular y bioquímica María I. Tapia.

Con Omicron todo es más rápido., La carga viral sube muy rápidamente y también baja muy rápidamente. Pero las vacunas interfieren. Lo bueno es que los síntomas comienzan con frecuencia ANTES de ser contagiosos, o justo en ese momento,(es por las vacunas, antes no era así).

Como explica esta experta, no es extraño que en la situación actual haya personas infectadas de coronavirus que presenten síntomas y que aún así se pasen cinco o seis días dando negativos en las pruebas de antígenos.

Esto no ocurre en todos los casos. EN ALGUNAS PERSONAS (pero no en otras) la inmunidad adquirida con las vacunas posiblemente mantiene la carga viral baja durante un tiempo. Estas personas pueden tener síntomas durante 4, 5 o 6 días sin que el test de antígenos dé positivo.

REPITO ESTO:

NO es extraño tener síntomas y que el test de antígenos dé negativo durante unos días, hasta 5 días después del inicio de los síntomas. (Antes no era así, pero ha cambiado en los vacunados)

(No es culpa del test)