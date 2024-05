Estos son los cortes de tráfico por la jura de bandera para 400 civiles de este sábado en Gijón

La Policía Local de Gijón llevará a cabo cortes de tráfico este sábado con motivo de la jura de bandera, con la participación de 400 civiles, que se celebrará a las 12:00 horas en los Jardines del Náutico.

La circulación de vehículos estará cortada en la calle Cabrales, en el tramo comprendido entre la calles Ventura Álvarez Sala y Jovellanos, desde primera hora de la mañana y hasta la finalización del acto.

También estará cortada la circulación por Rufo García Rendueles, sentido centro de la ciudad, por lo que el tráfico se desviará a la altura de la calle Menéndez Pelayo.

Salvo que la afluencia del público lo impida, sí se permitirá la circulación por la calle Jovellanos en dirección a Capua y desde Ventura Álvarez Sala hacia Campo Valdés.

"Renovar el compromiso"

De las 400 personas que jurarán la bandera este sábado, unas 160 llegan desde fuera de Asturias. Muchas, sin embargo, son de Gijón. Es el caso de Abel. Quiere "renovar el compromiso que adquirí, hace 39 años, cuando realicé el servicio militar en el Ferral de Bernesga".

Desfile militar por la calle Uría de Oviedo, con motivo del acto solemne de jura de bandera civil celebrado en la capital asturiana.Ayuntamiento de Oviedo



Abel espera un acto emotivo: "Me imagino que se me pasará por la cabeza un montón de anécdotas y me acordaré de las guardias, de los bocadillos que comíamos a media mañana, del Hogar del Soldado, donde íbamos a pasar las tardes...", reconoce.

Ha explicado, en COPE, que jurar la bandera le supone "comprometerme con los valores que me inculcó mi familia y que yo considero que representa la bandera de España: honestidad, solidaridad, respeto, unidad y esperanza".

Buques en El Musel

Para la participación en la jura de bandera, han llegado a Gijón el buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria' y la fragata 'Álvaro de Bazán', atracada en El Musel y que se puede visitar el viernes y el sábado, de 16:00 a 20:00 horas; y el domingo, de 10:00 a 13:00 horas.