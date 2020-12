España es uno de los países del mundo con mayor número de sanitarios contagiados por covid

Decenas de miles de facultativos y sanitarios vieron como pasaban de ser aplaudidos todas las tardes desde los balcones a ingresar en las UCI de los mismos hospitales en los que se habían contagiado.

El doctor Emilio García de la Torre es otorrinolaringólogo y presidente del Colegio de Médicos de Jaén y, desgraciadamente, se ha convertido en uno de esos 90.000 profesionales sanitarios contagiados en nuestro país.

En declaraciones a COPE cuenta que todavía “sigo notando el cansancio que me provocan las secuelas del coronavirus” del que se contagió hace 9 meses y por el que necesitó ingreso hospitalario durante un mes.“Mi mujer me ayuda a pasar consulta y allí nos contagiamos los dos porque en aquellos momentos, a principios de marzo, el Gobierno decía que no eran necesarias las mascarillas y los pacientes no las utilizaban”, lamenta el Dr. García de la Torre.

Durante su estancia en la UCI, reconoce este otorrino en COPE que “había momentos en los que creía que era la última vez que iba a respirar”, para añadir que “no se me hizo muy largo ese periodo de hospitalización porque se me produjo una especie de edema cerebral que no nos dejaba pensar e, incluso, nosotros que somos cristianos, no podíamos rezar porque se nos olvidaban las oraciones”.

EL ADIOS A UN COMPAÑERO

El presidente del Colegio de Médicos de Jaén aún sufre las secuelas de la enfermedad que le obligaron a caminar con muletas meses después, aunque sabe que fue peor el caso de los 72 facultativos y 9 sanitarios que han perdido la vida contagiados en su centro de trabajo, como recuerda en COPE Charo, una enfermera de quirófano del Hospital Severo Ochoa, de Madrid.

En la primera ola, nos dice Charo, “trabajábamos a destajo, llevábamos tantos pacientes polivalentes a la vez que no nos daba tiempo a hacer lo que sabíamos que debíamos hacer y teníamos que priorizar. El material escaseaba, trabajábamos con Epis no homologados, sobre todo durante el primer mes. Se contagiaron muchos compañeros, que estuvieron muy enfermos y sufrimos el fallecimiento de nuestro compañero”.

De hecho, dos organizaciones de profesionales del sector y otros 19 colectivos de víctimas han interpuesto querellas ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la desprotección con la que tuvieron que hacer frente a la Covid-19, aunque la Fiscalía del Estado ha solicitado que las rechace “por difusas”.

DE LOS APLAUSOS A LA UCI

El número de profesionales sanitarios con positivo por COVID-19 asciende a más de 89.500 hasta el 10 de diciembre y 63 fallecidos hasta el 5 de junio, según la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, desde el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, indican a COPE que “72 médicos y médicas han fallecidos en el ejercicio asistencial desde marzo, cientos de compañeros luchan a diario por superar las secuelas de la infección, y miles siguen luchando por contrarrestar los efectos de una pandemia como no habíamos conocido. Profesionales a los que se les pide sacrificio, apelando a su vocación y de los que se abusa por su compromiso con el paciente y con la sociedad”.

Tampoco aceptan los datos del Ministerio de Sanidad en el Consejo General de Enfermería, donde explican a COPE que “el 27,9% de los más de 7.500 enfermeros encuestados dicen haber tenido síntomas de infección lo que podría suponer que en torno a 70.000 enfermeras y enfermeros en España podrían haber estado potencialmente contagiados”, como se pone de manifiesto en la macroencuesta “Impacto del COVID-19 en la profesión enfermera” elaborada el 14 de abril de 2.020. Por eso, desde el organismo que engloba la Enfermería Española nos recuerdan que si actualizáramos estos datos la cifra aumentaría.

Además, este organismo ha contabilizado la muerte de 9 enfermeros tras haber sufrido COVID-19.

Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad señalan que España acumula más de 1,7 millones de casos de coronavirus confirmados por PCR, de modo que el 5,3 % de estos contagios corresponden a personal sanitario. En la segunda oleada del virus se han infectado unos 40.000 sanitarios, un 40,47 por ciento del total, de los que 1.127 han sido notificados en los últimos siete días, unos mil menos que la semana anterior.

La primera ola de la pandemia dejó más de 50.000 trabajadores sanitarios infectados, cifra que está lejos de los más de 30.000 de Francia o Italia y los 15.000 de Alemania, según un informe sobre el estado del sector publicado por la OCDE y la Comisión Europea.

Los datos desglosados por CCAA y facilitados por el Ministerio de Sanidad el 26 de noviembre demuestran que Cataluña es la CCAA más afectada, seguida de Castilla y León, Andalucía, La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

EL LLANTO DE LOS SANITARIOS

La profesión médica no se conforma con las explicaciones del Gobierno y llevan semanas pidiendo reconocimiento, respeto, participación y dignidad, sobre todo después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón volviera a insistir en su última rueda de prensa en que “la mayor parte de los sanitarios no se infecta en el ámbito laboral”.

El secretario general del Consejo General de Enfermería de España, Diego Ayuso, denunciaba en COPE que las declaraciones de Fernando Simón “son desafortunadas e impropias de un experto porque no están basadas en la evidencia científica, como las nuevas vías de contagio a través de los aerosoles”, que siguen afectando a todos estos profesionales.

A estas declaraciones hay que añadir que el CGCOM ha solicitado el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

A estas críticas se une el comunicado del sindicato de CCOO en el que “solo el 3% de los contagios Covid-19 de sanitarios y sociosanitarios se registren como accidente laboral”.

Los datos de accidentes de trabajo por infecciones de coronavirus entre el personal sanitario y sociosanitario demuestran que el 79% de los accidentes corresponden a trabajadoras y que el 35% de los casos son de profesionales menores de 34 años. Por eso, desde CCOO consideran necesario un cambio normativo de protección social.