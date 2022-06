El polémico motivo por el que un bar de Zamora cobra 20 céntimos extra a un cliente: “Fue el colmo”

No son pocos los clientes que tienen como hábito y costumbre revisar la cuenta de los bares y restaurantes a los que acuden a comer por si, por algún casual, se cuela algún error o fallo de cálculo en lo que han pedido. Pero, de vez en cuando, se dan cuenta de que la cuenta incluye un par de detalles que no esperaban, cobros adicionales que sólo incluye ese bar, o incluso alguna ocurrencia o broma que consiguen arrancar una sonrisa.

En este caso, lejos de tratarse de una broma, un usuario denunciaba los raros cargos que se encontraba en el extracto del pago del restaurante Imperial de Zamora. Lo explicaba el propio cliente en redes sociales, donde compartía su experiencia como respuesta a otro perfil que protestaba por el precio de dos cervezas en un bar de Madrid. En ese caso se trataba de la periodista Esther Rebollo, que denunciaba que le habían cobrado 9 euros por dos copas de cerveza en un local del centro de la capital, a la que también habían apuntado que era “una clienta pésima”.





El polémico extra de 20 céntimos en una cuenta



A raíz del post de Rebollo, un usuario de Twitter de nombre Blas Galey Hermoso compartía la copia de una cuenta en un bar en el que apenas habían tomado una caña, una coca-cola, dos copas de vino y una tosta de gula. No obstante, la lista era mucho mas larga porque incluía dos extras que no esperaba. El primero de ellos era un plus de 20 céntimos por cada viaje que el camarero daba desde la barra hasta la mesa de la terraza en la que les atendía.









“A nosotros nos ocurrió algo curioso hace unos días en Benavente. Cada vez que venía el camarero a la mesa de la terraza a traer algo: cerveza, la tapa... nos cobraba 20 cént”, explicaba el cliente en redes sociales. Pero lo que terminó de descuadrar a Blas fue otro suplemento de un euro por proveerle de cubiertos para poder cortar en trozos la tosta de gula. “El colmo fue el euro que nos cobró por poner unos cubiertos para cortar una tosta que habíamos pedido”, relataba.

El post ha recibido todo tipo de respuestas: desde aquellos a los que sorprende la medida e incluso invitan al cliente ha hacer un “simpa” en el local, a otros que explican que este tipo de cobros en terraza son habituales y que sólo sorprende por la forma en la que está desplegado en el ticket.





Otras ocurrencias con cuentas de restaurantes



Un caso que se repite en otros establecimientos donde los camareros están un poco hartos de situaciones como las quejas por cómo llega el café a la mesa. El dueño de un bar de Logroño decidía tomarselo con humor y sus clientes deben asumir que la factura va a incluir algún extra sorpresa. Tanto por descuento o por incremento del precio, siempre hay un factor sorpresa en los tickets de esta cafetería en Logroño, ubicada en la Avenida de la Paz nº55. El hostelero, además, comparte en redes sociales algunos tickets para que los clientes no se asusten cuando vean que en su cuenta les han hecho un descuento "por feo".









Ahora el útlimo tícket que ha destacado es este en el que no descontaron nada sino que cobraron un extra de 20 céntimos por la complicada comanda que hicieron a la hora de pedir el café. Al parecer, el hostelero sintió que debia hacer gala de dotes de adivinación para saber cómo quería su cliente desayunar ese día...