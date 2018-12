Pipi Estrada desvela que ha retomado el contacto con Terelu Campos

MADRID, 29 (CHANCE)

Pipi Estrada no ha querido faltar al partido de fútbol benéfico organizado por Richy Castellanos. El comentarista deportivo aportó su granito de arena en este encuentro que tenía como objetivo recaudar fondos a favor de la Fundación University.

Y antes de saltar al terreno de juego, Pipi nos confesó que sigue estando en contacto con Terelu Campos: "Tenemos una conexión amable, humana, respetuosa, educada y en esta relación correcta quiero continuar".

Una sorprendente buena relación que surgió de la forma más natural posible: "Esto ha surgido de una manera natural cuando tuvo el percance su madre, el ictus. Yo le mandé un mensaje sin saber si me iban a contestar. La respuesta fue positiva y a raíz de ahí la relación es más cálida, más cercana. Yo quiero seguir en esta conexión amable y sobre todo por encima de todo que se cure y que esté bien".

Además, Pipi no descarta que puedan coincidir en el futuro: "Puede surgir que en un momento coincidamos en algún sitio. Coincidamos en algún restaurante, coincidamos tal... y evidentemente será sin tensión, de una forma más saludable. De lo cual me alegro mucho y repito que la vida al final empiezas a valorar las cosas importantes por eso vas a estar en boca de todos ¿en boca de quién voy estar? ¿En boca de quién? De cuatro pelagatos, chiquilicuatres que no valen absolutamente para nada. ¿En boca de quién? Si me dices que vas a estar en boca de una persona que te importa, de un ser importante, ¿pero de cuatro que viven en un contenedor de basura? No me fastidies".

Una buena forma de terminar el 2018 y recordar a la que fue su pareja: "Estuve muy enamorado (de Terelu). Fue una persona muy importante en mi vida. Luego la situación se deterioró y acabó un poco con tensión y hemos tenido dificultades de convivencia, pero al final uno en el análisis de su vida y en la reflexión de su vida siempre se queda con las cosas positivas y las cosas agradables. Porque cuando ya está toda la tensión relajada y se rebaja toda esa tensión, uno empieza a valorar cosas que realmente merecen la pena. En esa situación estamos y es la prueba de que vamos cumpliendo años".