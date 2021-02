El periodista al que cita Echenique le desmonta en una frase: “Usted no pagaba”

Pablo Echenique ha querido denunciar unas declaraciones de un periodista vía Twitter. En concreto, de Zarzalejos. Así se expresaba el portavoz de Unidas Podemos: "En esta entrevista, el periodista Zarzalejos reconoce que nadie le ha dado una explicación convincente de por qué Felipe VI ocultó durante un año la estructura financiera corrupta de Juan Carlos I. Es fácil, había elecciones generales el 28/04/2019", decía.

Lo que seguro que no esperaba era la respuesta que ha recibido el político. "A mí nadie me ha explicado la razón por la que no pagaba usted lo debido a su asistente, señor Echenique". Una réplica ya suma 254 retweets y 910 'likes'.

A mi nadie me ha explicado la razón por la que no pagaba usted lo debido a su asistente señor @PabloEcheniquehttps://t.co/tvtKmh0sFc — J.A. Zarzalejos (@jazarzalejos) February 11, 2021

Muchos tuiteros aseveraban la denuncia lanzada por el periodista y ese recordatorio a Echenique que no ha dejado a nadie indiferente a través de redes sociales.

El juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ratificó hace dos años la sanción impuesta por la Seguridad Social a Pablo Echenique. El pasado 2017 habría contratado de manera irregular a su asistente personal alegando que existió relación laboral especial por cuenta ajena entre ellos.

La sentencia, dictada por la jueza Itziar María Ochoa el pasado 10 de enero, estima la demanda interpuesta por la Seguridad Social contra Echenique y declara que esta relación era laboral, a los efectos de alta y cotización del asistente, Eduardo P.S., en el sistema general de empleados del hogar de la Seguridad Social.

La infracción que reconoce la jueza se refiere al periodo entre marzo de 2015 y abril de 2016 en el que Eduardo P.S., según la sentencia, acudía de lunes a sábado, y algún domingo, una hora por la mañana al domicilio del número dos de Podemos.

Zarzalejos, sobre la crítica a los estudios en Gales de la Princesa: “Es un bullying político a la monarquía”

El escritor y periodista, José Antonio Zarzalejos ha calificado en 'Herrera en COPE' de “bullying político a la Familia Real y a la monarquía”, la polémica sobre la procedencia de los estudios de Bachillerato en Gales de la Princesa de Asturias.

“Al margen de zafiedades impropias de una televisión pública”,-en referencia al rótulo emitido en TVE en el que se podía leer 'Leonor se va de España, como su abuelo'-, ha señalado que “resulta matonista que en una sociedad democrática a la heredera de la corona, futura jefe de Estado, no se le reconozca el deber de una formación en el ámbito nacional e internacional con el fin de mejorar el dominio del idioma o la convivencia con personas de distinta procedencia y de distinto estrato social".