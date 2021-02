Zarzalejos, sobre la crítica a los estudios en Gales de la Princesa: “Es un bullying político a la monarquía”

El escritor y periodista, José Antonio Zarzalejos ha calificado en 'Herrera en COPE' de “bullying político a la Familia Real y a la monarquía”, la polémica sobre la procedencia de los estudios de Bachillerato en Gales de la Princesa de Asturias. “Al margen de zafiedades impropias de una televisión pública”,-en referencia al rótulo emitido en TVE en el que se podía leer 'Leonor se va de España, como su abuelo'-, ha señalado que “resulta matonista que en una sociedad democrática a la heredera de la corona, futura jefe de Estado, no se le reconozca el deber de una formación en el ámbito nacional e internacional con el fin de mejorar el dominio del idioma o la convivencia con personas de distinta procedencia y de distinto estrato social". "Lo que hace Unidas Podemos y los independentistas es un auténtico matonismo”, ha añadido. "Ya no se respeta si quiera la minoría de edad de una adolescente que va a ser la heredera de la jefatura del Estado".

José Antonio Zarzalejos, autor del libro "Felipe VI. Un rey en la adversidad" (editorial Planeta), considera que el hecho de estudiar fuera de España no es “peyorativo” para el sistema educativo español “al que se incorporará en sus estudios universitarios y en las academias militares”.

Estudiar fuera de España no es peyorativo para el sistema educativo español

Entretanto la parte socialista del Gobierno de coalición, “calla”, advierte el periodista. “Sánchez ha hecho una coalición muy complicada de sostener, si a la disidencia constante sobre el sistema que plantea Podemos se le uniera la recriminación del PSOE, este gobierno podría durar una semana”. Por eso, señala, “el Gobierno solo puede responder a esta hostilidad desmedida con el silencio o con un perfil muy bajo”.

DON JUAN CARLOS

Zarzalejos reconoce que Felipe VI “no ha podido concentrar más adversidades en solo seis años”. “Tiene que afrontar la situación que ha creado su padre con sus conductas irregulares, tomar unas medidas que afectan a su hermana, la Infanta Cristina, revocándole su título, tomar medidas respecto de la Familia Real, que reduce, (...) y le cae la enorme crisis territorial de Cataluña”.

Para rematar, añade el escritor “ha tenido que vivir una agenda política casi imposible, cuatro elecciones generales, Europeas, elecciones municipales, autonómicas, 550 días con un gobierno en funciones, ocho rondas para proponer al Congreso la investidura de un presidente de Gobierno y para rematar un inédito estado de excepción por la gravísima crisis sanitaria”.

El Rey es de una dignidad personal extraordinaria y como Rey está absolutamente imbuido de sus obligaciones

Cree que el regreso a España del Rey Emérito sería deseable por su edad y porque "el balance debe de ser equilibrado sobre su deméritos pero también alumbrando sus enormes méritos y si tiene que acabar que lo haga en su patria".

MONARQUIA VS GOBIERNO

Reconoce Zarzalejos que Felipe VI no ha tenido el apoyo del partido socialista al igual que tuvo su padre con Felipe González. “La relación no es tan estrecha y hubo un afecto personal. Ahora esa relación no es tan estrecha porque ni Sánchez es Felipe González, ni Felipe VI es don Juan Carlos”.

En cualquier caso asegura que tanto el PSOE como el propio Sánchez “están en el apoyo de la monarquía”, si bien matiza “el presidencialismo en ocasiones exagerado de Sánchez pretende redimensionar a la baja la dimensión simbólica y representativa de la Corona”.

El presidencialismo exagerado de Sánchez pretende redimensionar a la baja la dimensión simbólica de la Corona

Sánchez, opina Zarzalejos “tiene la suficiente inteligencia política para saber que quienes que provocan procesos constituyentes terminan engullidos por ellos".

CATALUÑA

El periodista ha puesto en valor la relación de Felipe VI con Cataluña. “Su implicación viene desde la juventud. De muy joven ya se dirigió al parlamento de Cataluña, abanderó al equipo español en el Olimpiadas de Barcelona, lee y escribe catalán, allí se casó su hermana y Cataluña es la comunidad que más ha visitado”.