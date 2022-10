El peligro de las ciberestafas: el 86% no se resuelven por vacíos legales y tramas criminales internacionales

En el último año, se presentaron en España casi 270.000 denuncias por ciberestafas. Este dato supone el 87,4% del total de las presentadas por delitos cibernéticos, según los datos del ministerio del Interior. Vacíos legales y tramas criminales internacionales e innovadoras hacen que el 86% de los ciberfraudes no se resuelvan.

Entre los actos delictivos que pueden atacar directamente a nuestras cuentas encontramos el 'vishing', una técnica que se lleva a cabo mediante una llamada telefónica en la cual, alguien se hace pasar por nuestra entidad bancaria, nos explica que ha habido un problema con nuestra tarjeta y que debemos darle los datos de la misma para solucionarlo.

Otro de los métodos de ciberestafa es el 'smishing', que funciona mediante un SMS con un enlace que nos pide nuestros datos. Por último, existe lo que se conoce como 'phishing', que consiste en robar datos privados vinculados a cuentas bancarias a través de internet, normalmente mediante un correo electrónico cuyo remitente se hace pasar por una entidad bancaria o una empresa conocida.

Ciberestafa por un Bizum inverso

En COPE hemos hablado con Margarida, una víctima de este tipo de estafas. Una de las más comunes, que ha vivido esta mujer, es lo que se denomina Bizum inverso, que comienza cuando se recibe una notificación de alguien que reclama un pago. El riesgo en esta situación es que puede que el mensaje no venga de un amigo o una persona a la que quieres realizar un pago, sino que lo realiza un ciberestafador y en el momento en el que se acepta la transacción se realiza automáticamente un envío de dinero.

En el caso de Margarida, se fio de este método para cobrar 150 euros de la venta de un producto en un portal de segunda mano, y la historia no acabó bien. "Nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero", ha relatado.

Y es que ante estas situaciones hay un amplio vacío legal, así como complicadas tramas criminales que dificultan la labor policial, como explica Diego Alejandro, inspector jefe de la Policía Nacional. "Hay algunos países que no están adscritos o no tienen reconocido el convenio de Budapest, a través del cual se puede hacer este tipo de intercambio de información a nivel policial y judicial en determinados casos y que no son colaboradores, con lo cual muchas veces se estancan las investigaciones", apunta, mientras que solo se resuelven 1,4 de cada 10.