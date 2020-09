Un científico del CSIC, alto y claro sobre las previsiones del ministro Illa: "La gente no es tonta"

Estos días el optimismo ha reinado dentro del Ministerio de Sanidad. El titular de este departamento, Salvador Illa, ha anunciado que la vacuna contra el coronavirus está cada vez más cerca y ha abierto un rayo de luz entre la sociedad española.

Lo ha hecho a través de varias entrevistas en diversos medios de comunicación, pero también lo ha hecho a través de ruedas de prensa, donde su equipo anunciaba grandes titulares acerca del coronavirus.

La progresiva esperanza de Salvador Illa

En la actualidad parece que hay vacunas que están en fase de desarrollo y que están dando los resultados esperados, pero lo cierto es que los procesos en este tipo de circunstancias deben ser muy estrictas por la importancia que pueden tener de cara al avance contra el virus. "Estamos en condiciones de poder decir, por la información de la que disponemos, que durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles", anunciaba a finales de mes en rueda de prensa.

Unas expectativas que ha ido subiendo en las últimas horas. "Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, con los datos de los que dispongo, diría que en diciembre podríamos empezar a vacunar a los colectivos que más lo necesitan", ha explicado Illa en las últimas horas.

El órdago que lanza un investigador del CSIC

Nada más de la realidad, lo que parece evidente es que el ministro Illa da un mensaje de tranquilidad a la población en medio de una pandemia que está afectando a través de rebrotes a todo el país. Por eso han sido varios los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que están advirtiendo de los riesgos de estas palabras. El último en declararse en contra, por ejemplo, ha sido Saúl Ares, científico, a través del 'Programa del verano' que conduce Ana Tarradillos hasta la vuelta, el lunes próximo, de Ana Rosa Quintana.

"Nos estamos ilusionando mucho. Ayer leí una entrevista de un investigador de la vacuna de Oxford, que es la que se supone que vamos a tener aquí, que dice que se daría con un canto en los dientes si nos estamos vacunando a finales de 2021, así que yo prefiero hacerle caso a él a lo que digan responsables políticos", ha dicho este martes.

"Hay cosas que no podemos atajar y el tiempo que lleva comprobar si hace daño y funciona nos son dos meses. El tiempo que tenemos que probar una vacuna para saber que no estamos envenenando a la gente es del orden de un año. De aquí a un par de meses no vamos a tener la vacuna y se va a acabar con esto y tenemos que aprender a convivir con este virus al menos un año".

"Todos tenemos que vacunarnos, pero no podemos decir que la vacuna va a estar en noviembre cuando no es así. No hagamos cuentos de la lechera porque la población no es tonta y no necesita que la engañemos", ha explicado, frente al asombro de los presentes en el plató del programa magacín de Mediaset.

