ONG y sindicatos piden diálogo para alcanzar la paz: "Es la única solución"

Entidades sociales y sindicatos han reclamado diálogo para la resolución de la guerra en Ucrania que cumple un año: "La paz es la única solución y la diplomacia la única vía para conseguirla".

En un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, han hecho ese llamamiento a través de un manifiesto suscrito por Movimiento por la Paz (MPDL), Fundación Cultura de Paz, CEAR, Plataforma del Tercer Sector, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Federación de Mujeres Progresistas, UGT y CCOO, entre otras entidades.

Exigen un alto el fuego inmediato, que la comunidad internacional inicie un proceso de paz con garantías humanitarias para la población civil y el personal humanitario, y al Gobierno español, que asuma el compromiso de impulsar una iniciativa basada en conversaciones diplomáticas para una paz duradera.

Las organizaciones han hecho pública una declaración en la que abogan por la diplomacia y el diálogo como única vía posible para la resolución del conflicto: "La paz es urgente y es la única solución".

"No podemos dejar pasar esa oportunidad, la palabra puede cambiar el mundo; no hay una guerra hay muchas guerras que no se han sabido resolver a través de la palabra y ahí están, en Yemen, Siria o Etiopía", ha asegurado Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán ha reclamado una propuesta pacifista para parar el conflicto: "La guerra nos empobrece a todos, no solo económicamente sino también moralmente", ha aseverado la directora general de CEAR, quien ha reclamado a la UE igual tratamiento para todos los refugiados.

"Es fácil decir guerra y paz pero vivir la guerra es muy complicado", ha recordado Carlos Susías, de la Plataforma del Tercer Sector, a las personas que en España centran sus preocupaciones en la subida de los precios por el conflicto.

Desde la Fundación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro ha reivindicado mayor protagonismo de las mujeres en los procesos de paz. "Somos educadas para utilizar la palabra y el diálogo, pero somos olvidadas en esos foros".

"No queremos utilizar las palabras derrota y triunfo; el único triunfo debe ser el de la paz y la concordia", ha aseverado Jesús Gallego, de UGT.

Para Félix Antonio Ovejero, de CCOO, "la seguridad en Europa no es la guerra", y ha apostado por trabajar desde los sindicatos por un alto el fuego desde la vía diplomática.

"Hay que buscar un espacio de negociación a través de la ONU; solo la presión de la ciudadanía podrá conseguir que haya iniciativas institucionales de paz o el discurso belicista se acabará imponiendo", ha concluido Manuel de la Rocha Rubí, presidente del Movimiento por la Paz.