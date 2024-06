Olga Moreno, nueva concursante confirmada para 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 4 (CHANCE)

Descubriendo poco a poco la lista de concursantes definitivos que formarán parte de la esperada edición de 'Supervivientes All Stars', Carlos Sobera ha sido el encargado de revelar un nuevo nombre que entrará a formar parte de esta nueva aventura, Olga Moreno. "Yo voy a vivir el momento, a disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera" reconocía Olga desde el plató Tras haber ganado su edición acumulando hasta 11 collares como líder, Olga hablaba sobre cómo se enfrenta a esta nueva aventura: "Yo estoy tranquila, sé que no voy a ganar pero lo voy a intentar, voy a disfrutar, divertirme, tengo muchas ganas de disfrutarlo". Consciente de que en esta nueva aventura no todo depende de uno mismos, Olga reconocía: "Estoy muy contneta, no me puse mala gracias a Dios y para Honduras".

Después de conocer algunos de los nombres de los concursantes que competirán con ella por el gran premio como es el caso de Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú o Logan Sampedro, Olga reconocía: "Son gente muy fuerte".