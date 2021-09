Nueva norma de la DGT: miles de conductores tienen que pasar antes la ITV o pagarán una multa de 500 euros

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un cambio en la normativa por la que notificará por carta a miles de conductores en España de que tendrán que pasar la ITV del vehículo antes de lo previsto. Una notificación que llegará incluso a aquellos que acabar de recibir el visto bueno de la inspección técnica en los últimos meses. De hecho, como es costumbre en el resto de casos, si no lo hacen se enfrentan a multas de entre 200 y 500 euros si el vehículo entra en circulación.

Y es que, en la mayoría de los casos en los que el organismo de Interior envía misivas a los usuarios para notificarles que han sido sancionados por alguna infracción pero, en este caso, se trata de una excepción: es para avisar de la fecha en la que deben pasa la revisión. El motivo: Tráfico ha introducido una serie de modificaciones para la ITV como una prueba que hará todo el proceso más difícil y que se implementará a partir de 2023.

Concretamente, la Dirección General de Tráfico alertaba el pasado mes de agosto que, en poco más de un año, todos los vehículos tendrán que pasar una prueba de medición de ruido en el sistema de escape, con el objetivo de que no sobrepaso un nivel concreto de decibelios. Eso sí, no todos tendrán que pasar por la criba: sólo serán los coches cuyos escapes sean sospechosos de haber sido modificados.









¿En qué casos la DGT adelanta la ITV?



Ahora, Tráfico ha comenzado a implementar una gran modificación en la Inspección Técnica de Vehículos en lo que se refiere a los coches que han sido considerados 'siniestro total'. Concretamente, los usuarios cuyo vehículo hayan sido considerados como tal deben pasar de nuevo la revisión inmediatamente después de que hayan sido reparados y antes de que entren de nuevo en circulación.

El motivo es reforzar la seguridad en carretera. Por ello, añade, es necesario certificar que el coche está preparado para salir de nuevo a la circulación tras haberse sometido a las reparaciones. No obstante, más allá de la molestia de tener que llevar el coche hasta la ITV no debe suponer un problema para el conductor, teniendo en cuenta que lo lógico es que, al haber salido del taller, esté a punto para pasar la inspección. Eso sí, debemos pasar obligatoriamente por el trámite si no queremos que nos sancionen con hasta 500 euros.









Los fallos más habituales al pasar la ITV



En cualquier caso, si vamos a pasar por la ITV, hay diferentes detalles que debemos revisar con cuidado porque suelen ser los fallos técnicos por lo que más suelen echar para atrás nuestro vehículo y que tengamos que volver una segunda vez.

1. Ruedas: Hay que tener cuidado con el dibujo de las mismas, pues es posible que estén desgastadas, sobre todo por la cara interna. Además es importante revisar que las ruedas estén homologadas y que sea legal que el vehículo pueda llevarlas.

2. Matrículas: Es importante asegurarse de que las matrículas no estén dobladas y estén bien sujetas y atornilladas

3. Emisiones: Tal y como hemos explicado, las emisiones es un tema importante para la inspección, más aún teniendo en cuenta que la transición medioambiental. Es importante circular las horas previas a la inspección con el coche muy revolucionado para limpiarlo.

4. Retrovisores: Es importante que estén bien sujetos y que tenga buena visibilidad el cristal, en caso de estar roto, no será posible pasar la ITV.

5. Alumbrado: Es usual que haya muchos fallos leves en el alumbrado, los inspectores revisan todas y cada una de las luces, en caso de que estén fundidas se considerará un falló grave. La intensidad lumínica de las mismas también será un aspecto a tener en cuenta.