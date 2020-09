Netflix quiere a Tom Holland como Link en la película de Zelda

MADRID, 23 (CulturaOcio)

Netflix está apostando fuerte por las adaptaciones de videojuegos. En su catálogo ya figuran Castlevania y The Witcher, y están confirmadas las series de Resident Evil y Devil May Cry. Y si los rumores son ciertos, su siguiente objetivo es The Legend of Zelda, para el que, supuestamente, quieren a Tom Holland para interpretar a Link.

Hace unos días, We Got This Covered aseguraba que Netflix quiere al protagonista de El diablo a todas horas -estrenada recientemente en el servicio de streaming- para ser el protagonista de la adaptación de la exitosa franquicia de videojuegos. Aunque el proyecto está en una etapa muy temprana de desarrollo, varios medios han corroborado la noticia en las redes sociales, pese a que no hay ningún anuncio oficial al respecto.

La periodista Grace Randolph, de GameRant, asegura en Twitter que la noticia "es verdad''. "Se busca a Tom Holland para The Legend of Zelda, pero es muy, muy temprano en este momento. Es más bien un deseo de Netflix. Esto estaría a la par que Henry Cavill en The Witcher, ese es el pensamiento".

https://twitter.com/GraceRandolph/status/1308533185874137088?s=20

Otros periodistas como Caleb Williams se muestran un poco más escépticos, pero también parecen confirmar el rumor de que Netflix anda detrás de Holland para el proyecto.

https://twitter.com/KnightGambit/status/1308533382553333760?s=20

De nuevo, Netflix no ha hecho ningún comentario al respecto, pero no es difícil imaginarse al actor del UCM interpretando a Link, tanto por apariencia como por personalidad. De hecho, el icónico personaje de Hyrule es silencioso en los videojuegos, y Holland podría aportar su frescura y su carisma para dar una vuelta de tuerca a Link y a su ocarina mágica.

En este momento no hay ninguna garantía de que Holland obtenga el papel, pero en caso de confirmarse, podría ser una decisión muy acertada. Por el momento, el joven actor está filmando otra adaptación de un videojuego, Uncharted, que protagonizará junto a Mark Whalberg.