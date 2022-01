Negacionistas de la covid, Filomena y ahora, los de las horas: "No duran 60 minutos"

Desde que el covid llegó a nuestras vidas, hay una palabra que se ha colado también por la puerta de atrás; el negacionismo. Su eclosión en 2021 llegó con los negacionistas de la pandemia, aquellos que aseguran que elSARS-CoV-2 no existe o que las vacunas no son seguras.

Lo cierto es que negar lo probado no es nada nuevo. Hay quienes niegan realidades como el Holocausto, el sida, el cambio climático, la evolución de las especies, incluso quienes siguen sin admitir la forma esférica de la tierra.

Sin embargo, en los últimos años el uso masivo de las redes sociales y el oportunismo político han multiplicado las negaciones sistemáticas de hechos probados. Y la pandemia, que ha eclipsado buena parte de la información en los últimos tiempos, ha sido un caldo de cultivo perfecto para la propagación de esas tesis.

En este contexto, hace casi un año mirábamos perplejos la nieve que nos dejó la borrasca Filomena mientras algunos vídeos virales negaban la mayor.

La última teoría de la conspiración, al menos que conozcamos, llegaría de la mano de los negacionistas de las horas. Según recoge el diario El Español se trataría de personas que "creen que nos están robando el tiempo, que ahora pasa más rápido que antes y que una conspiración mundial nos lo está ocultando".

Según estas tesis, las horas no durarían 60 minutos. Al parecer un tuit habría prendido la mecha que despertó todo tipo de confabulaciones."Las horas no duran 60 minutos, ni de coña, ¿nos están robando el tiempo?".

Algunos internautas recogieron el guante -aunque cuesta distinguir los reales de los sarcásticos- y planteaban que esta percepción podría deberse "al salto cuántico que estamos viviendo, el tiempo se está acelerando y da lugar a que el día ya no tiene 24 horas, sino 16, unos lo notamos y otros no".

Otros, incluso han llegado a poner fecha a cuando comenzó todo. "Tengo la teoría de que todo comenzó en el 2020, desde ese momento siento que los años han pasado como unos mesesillos de nada. También es el año en que empezó la pandemia, casualidad?? No lo creo".

