5 museos que visitar en Madrid más allá del Thyssen y el Prado

Madrid es encanto, cultura y arte. Esta vez nos detendremos en la cultura, porque si algo no le falta a Madrid es cultura. Un día en la capital y podrás descubrir miles de historias, exposiciones, galerías, sitios y, cómo no, de museos. El abanico de posibilidades que ofrece Madrid para poder nutrirse del conocimiento es espectacular , y no puede faltar a la hora de recomendar cosas para hacer y ver, ir a un museo. Cuando vamos a Madrid, normalmente tendemos a sacar nuestro lado más turista y visitamos aquellos sitios “típicos” dejando de lado otros que, en cambio, nos pueden sorprender. Hoy os traemos cinco museos que puedes visitar, que no son ni el Thyssen ni el Prado, y que seguramente te gusten incluso más que otros que ya hayas visitado. Apunta con papel y bolígrafo porque más de una vez irás a visitarlos y te llevarás una experiencia única.

CaixaForum Madrid

Es un centro cultural dedicado a las exposiciones temporales . Muy atractivo para aquellos que les guste conocer todo tipo de novedades culturales y aprender con las diferentes temáticas e ideas que ofrecen. Fue inaugurado en el año 2008 y su ubicación está en el triángulo del Arte, en el Paseo del Prado . El edificio es propiedad de La Caixa, que a través de su fundación, es la que gestiona el museo. Tiene una superficie de unos 1.934 metros cuadrados, donde se encuentran el edificio central y el patio que da a la calle Gobernador. Es uno de los iconos de la ciudad y uno de los iconos del edificio, y por el que, seguramente, muchos lo conozcan, es por su jardín vertical en una de las fachadas. Además dispone de 322 plazas en su auditorio, varias salas para conferencias, además de cafetería, librería y el restaurante. Actualmente se encuentra una exposición llamada “La imagen humana: arte, identidades y simbolismo”, que finalizará el 9 de enero de 2022. Es sin duda, una de las mejores opciones para ir a visitar y pasar unas horas disfrutando y conociendo todo tipo de exposición y actividad.





Museo del Traje

Para los amantes de la moda y en especial de los trajes, el Museo del Traje es una de las paradas que tendrás que hacer sí o sí en tu visita a Madrid. Contiene una gran variedad de colecciones históricas y contemporáneas . Podrás disfrutar de todo tipo de trajes, incluso del siglo XVI y XVII. Además, hay una colección dedicada a la moda, y de las prendas de los diseñadores más importantes del siglo XX. Fue cerrado por obras desde el 2019 hasta el 2021 y en ese tiempo, han conseguido realizar otra exposición con prendas textiles, bienes etnológicos y documentales para intentar contextualizar las diferentes épocas y, a la vez, ver el cambio de la moda con el paso del tiempo.









Museo Arqueológico

Uno de los que tiene que estar en la lista si te gusta la historia. Conserva antigüedades de todo tipo y más importantes en el mundo y es uno de los museos más importantes de la ciudad. Está ubicado en el Barrio Salamanca y sus exposiciones son tan espectaculares que te dejarán con las ganas de aprender más sobre historia, el pasado de varias obras y cómo han llegado al mismo museo. Una de las obras más importantes que tiene es La Dama de Elche : fue comprada con otras obras íberas y lo que más sorprende a quien la ve por primera vez es la gran proporción que tiene. Como muchas otras obras, en la parte posterior de la obra se encuentra una cavidad que se utilizaba, según algunas teorías, para guardar reliquias. Otras obras importantes son, también, el tesoro de Guarrazar, el Bote de Zamora o una colección de vasijas griegas. La cantidad de historia que hay en el museo te dejará boquiabierto. Visitarlo es una de las opciones obligatorias para quienes quieran disfrutar y conocer más a fondo la historia.





Museo del Romanticismo

Es el antiguo palacio del Marqués de Matallana , construido en 1776 y el cual acoge colecciones de pinturas, artes decorativas del siglo XIX y mobiliario. Una de las visitas a realizar para conocer (o al menos hacerte una idea) sobre cómo vivía la alta burguesía durante el Romanticismo. Hay obras de Goya, Esquivel, los hermanos Bécquer o una colección de muñecas de porcelana. Si en el Museo Arqueológico la obra más importante era la Dama de Elche, en este museo, lo más reconocido y singular es el Jardín del Magnolio, siguiendo un modelo francés del siglo XVIII. Además de disponer del Café del Jardín del Museo, donde podrás relajarte y disfrutar de las diferentes tartas caseras de las que disponen. Toda una experiencia.





Museo Sorolla

Inaugurado en 1932 , el museo está compuesto por obras del mismo autor y objetos que pudo reunir a lo largo de su vida. La zona más grande del museo tiene más de 1.200 obras realizadas por Sorolla , donde disponen también de esculturas, piezas de cerámica, objetos personales o fotografías antiguas del pintor. Está ubicado en el Paseo General Martínez Campos, el precio de la entrada es de 3 euros y también dispone de un jardín al estilo andaluz. Si tienes tiempo, no dudes en pasarte por este museo. Conocer al autor a través de obras y su historia, acercan cada vez más a miles de visitantes.





Todos ellos disponen de página web y están abiertos casi todos los días. Los museos son espacios que debemos de agradecer, son los que tienen la responsabilidad de salvaguardar el testimonio de la humanidad. Tienen la misión de servir a la sociedad a través de la preservación del patrimonio y la educación. Por lo tanto, si estabas dudando en ir a alguno por Madrid, estos son algunos más interesantes y con los que, seguro, aprenderás algo nuevo.