Mujeres de entre 35 y 45 años: este el perfil al que más afecta la covid persistente

El covid persistente es una patología nueva, como el propio virus y se sabe poco sobre ello. Sin embargo, las vacunas han mejorado la calidad de vida de muchos pacientes que todavía lastran con la covid-19 y sus síntomas.

Lorenzo Armenteros es médico y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y explicaba en COPE en qué consiste exactamente: "Es una enfermedad multisistémica y multiorgánica. Se produce en pacientes que han tenido una COVID aguda en los cuales a partir de la tercera semana y, sobre todo, de la número doce siguen persistiendo sus síntomas en la misma forma que tenían al principio de la enfermedad".

Además, añadía que "no finaliza la enfermedad como en la forma clásica sino que continúa de una forma permanente con multitud de síntomas. Los que tenían y algunos nuevos que han ido apareciendo. Pueden durar hasta doce meses después desde que se inició la pandemia".

Cansancio extremo, cefalea con dolores artículares, febrícula o dificultad de concentración, disnea o fatiga. Estos son algunos de los síntomas más frecuentes que pueden aparecer tanto en pacientes que han superado la enfermedad de manera grave o leve. "Es independiente aunque el núcleo más importante son los que tuvieron de manera moderada-grave", indicaba el facultativo a COPE.









Además, la franja de edad a los que les ha afectado normalmente este denominado 'covid persistente' oscila entre los 35 y 45 años y son mayoritariamente mujeres.

La administración de la vacuna, además, se ha convertido en la gran esperanza de las personas que sufren todavía algún tipo de secuelas por el virus. "En algunos casos se ha visto que al administrarle una dosis o sobre todo las dos dosis empezaron a tener una mejora paulatina hasta estar a veces totalmente asintomáticos. Algunos de ellos que estaban en baja laboral se han vuelto a reincorporar a sus trabajos. Hay una serie de condicionamientos que estamos investigando. A qué pacientes puede beneficiar la vacuna y en qué grado", indicaba el doctor.

Una joven murciana de 16 años contaba, con tos constante, cómo es el covid persistente









Verena García, una chica de 16 años de Murcia, fue diagnosticada de covid-19 el día 27 de octubre de 2020 y desde ese día no ha dejado "de toser". La joven murciana lo contaba con una tos persistente, que no cesa un solo minuto.

"Desde que me diagnosticaron covid el 27 de octubre de 2020, empecé a toser y desde octubre no he dejado de toser", contaba

También se refería a las secuelas que le han quedado a raíz de la covid persistente. "Como muchas más personas", ha apostillado. En este punto, la joven se ha referido a "dolor de cabeza, mareos, inflacación articular y otras cosas que van saliendo", aseguraba.

Una joven de Murcia explica su Covid persistente: "No he dejado de toser" https://t.co/CvBCZp4DzDpic.twitter.com/XZ56F1Yvq8 — Europa Press TV (@europapress_tv) April 28, 2021

No obstante, lamentaba que al no haber un diagnóstico claro, "no se puede saber con claridad de dónde procede exactamente la tos", ha contado. Cada vez que toma aire, la joven tose. "Mi vida ha cambiado completamente. No puedo ir al cine, salir con mis amigas, ir a comer", ha explicado la joven de 16 años.