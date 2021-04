Una joven de 16 años cuenta, con una tos constante, cómo es el covid persistente: "Mi vida ha cambiado"

Verena García, una chica de 16 años de Murcia, fue diagnosticada de covid-19 el día 27 de octubre de 2020 y desde ese día no ha dejado "de toser". La joven murciana lo cuenta con una tos persistente, que no cesa un solo minuto.

"Desde que me diagnosticaron covid el 27 de octubre de 2020, empecé a toser y desde octubre no he dejado de toser", ha contado Verena.

También se ha referido a las secuelas que le han quedado a raíz de la covid persistente. "Como muchas más personas", ha apostillado. En este punto, la joven se ha referido a "dolor de cabeza, mareos, inflacación articular y otras cosas que van saliendo", ha asegurado.

No obstante, ha lamentado que al no haber un diagnóstico claro, "no se puede saber con claridad de dónde procede exactamente la tos", ha contado. Cada vez que toma aire, la joven tose. "Mi vida ha cambiado completamente. No puedo ir al cine, salir con mis amigas, ir a comer", ha explicado la joven de 16 años.

En este sentido, ha contado que se pasa el día en casa y que ni tan siquiera puede acudir a clase. "Solo me conecto online", ha indicado. La joven ha lamentado "que no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer".

Una joven de Murcia explica su Covid persistente: "No he dejado de toser"





Desde que llegó la pandemia, se han detectado muchos casos de personas que han conseguido superar la enfermedad pero los efectos se alargan en el tiempo. La covid persistente consiste en sufrir las consecuencias una vez superado el virus, como pueden ser los problemas respiratorios y la debilidad, que anteriormente había mencionado Verena. Unas consecuencias que pueden afectar en el día a diía a todas aquellas personas que lo padecen, y que muchas veces es incomprendida por la sociedad.