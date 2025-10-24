Así hemos narrado en Tiempo de Juego el golazo de Alexia Putellas de falta ante Suecia

España, con el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, reinició este viernes la reconquista de la Liga de Naciones, título que logró en 2024, en una doble eliminatoria de semifinales ante Suecia que arrancó a las 20:00h con la ida en La Rosaleda (Málaga)

El encuentro comenzó del lado del equipo nacional español gracias a un golazo de falta que convirtió Alexia Putellas a los diez minutos de juego.

Falta sobre Mariona que se encargó de transformar la jugadora del Barça con un lanzamiento inalcanzable para la guardameta sueca.

Una Alexia que fue protagonista a comienzos de la semana con problemas en el cuádriceps, pero ya se incorporó el pasado miércoles como informó nuestra compañera Andrea Peláez.

Tras este partido de Málaga, la vuelta de estas semifinales se jugará el próximo martes 28 de octubre a las 19:00h en territorio sueco.