Muere el músico Manolo de la Calva, uno de los miembros del Dúo Dinámico, a los 88 años

Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes, 26 de agosto, a los 88 años tal y como ha comunicado su compañero musical Ramón Arcusa. "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", escribía en su red social X, antes Twitter.

De la Calva ha fallecido en el Hospital Anderson de Madrid.

Quien fuera su pareja artística, Ramón Arcusa ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.