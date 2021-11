El motivo por el que Toñi Moreno ha acudido a Urgencias con su hija: “Lo único que te importa”

La periodista y colaboradora de Mediaset, Toñi Moreno, ha desvelado en redes sociales el episodio por el que ha tenido que acudir a las urgencias de un centro sanitario junto a su hija. Lo ha hecho a través de un post en redes sociales, en concreto en su cuenta personal de Instagram, donde comparte muchas publicaciones junto a Lola, de casi dos años, y de la que ha hablado en varios programas de televisión, como recientemente 'El Show de Bertín'.

Y es que la maternidad ha cambiado a la periodista, como confesaba hace un año en Herrera en COPE. “Nunca he tenido miedo por nada", explicaba, y es que ahí está su pasado laboral como enviada especial a territorio en guerra como Kósovo. Pero, desde que ha nacido Lola siente miedo por todo, "tengo miedo hasta que se pare un ascensor, tengo miedo a hacerlo mal, a no educarla bien y tengo miedo al miedo", comentaba en COPE el pasado mes de diciembre de 2020.

“Yo entré en el hospital diciendo -Dios mío que me la quiten-, luego solo contamos la parte buena, pero el embarazo ha sido durísimo y el posparto lo está siendo”, recordaba sobre el parto de su hija.









El viaje a Urgencias de Toñi Moreno con su hija



Esta semana la presentadora de Canal Sur explicaba en sus redes sociales que ha tenido que llevar a urgencias a la pequeña Lola y cómo la experiencia le ha afectado profundamente. Y es que, por lo que se destila en el texto que Moreno ha compartido en Instagram, la niña parece haber tenido fiebre en los últimos días: “Y aunque el mundo se esté derrumbando a tu alrededor, a ti lo único que te importa es que a tu hija le baje la fiebre”, comenta emocionada en sus redes sociales.

“Se que medio mundo está pendiente de las cosas importantes … Pero mi medio, el de las madres que llevamos a nuestros hijos a la guardería, lo estamos de lo que realmente importa”, confesaba en unas sentidas líneas. “¡Madre mía ! Como estaban las urgencias de pediatría esta mañana”, concluía. Por suerte, la foto de ambas se aprecia que es en casa, y parece que ambas se encuentran bien.









Toñi Moreno, su hija y Bertín Osborne



Tal es el orgullo de la periodista con su hija que la lleva presente allá donde va, como en su reciente visita al programa de Bertín Osborne en la televisión pública andaluza, donde bromeaba con el parecido entre ambos. La propia Moreno sorprendía al presentador de Canal Sur con un comentario justo nada más sentarse en la mesa de los invitados de 'El Show de Bertín': “No tengo otro lugar donde pedirte la pensión alimenticia de la niña, que no hago más que mandarte burofax y burofax”, comentaba la presentadora de Telecinco. Ante la extrañeza del cantante, Moreno explicaba: “La niña es clavada, lo juro”. “Ah, ¿a mí?”, respondía contrariado Osborne.

“Claro. Tienes muy mala memoria, eh”, le pinchaba la invitada al entrevistador, que no podía contener la risa. “Un día me dijiste que se parecía a mí pero, ¿sigue?”. “Clavada, es alta, es rubia, a mí no se parece. En enero va a cumplir dos años, y me dije: tengo que ir a casa de Bertín a ver cuando me pasa la pensión”, concluía con la ironía Toñi Moreno, al comentar el increíble parecido de su hija Lola con Bertín. Un comentario que no deja de ser una broma entre ambos.