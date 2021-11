Bertín Osborne aclara su cambio de opinión sobre Echenique: "Le guardo un cariño especial"

Actualmente,Bertín Osborne se encuentra pasando por todas las cadenas televisivas para promocionar su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', el nuevo disco con el que ha retomado su carrera como cantante. Además de su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur. Es por esto por lo que el cantante se encuentra en un gran momento profesional, tanto como presentador como artista.

Como consecuencia, el cantante ha visitado este miércoles 'Herrera en COPE' para hablar de sus nuevos proyectos y de su trayectoria profesional: "Con este disco colaboro con Carlos Baute con una especie de reggaetón/rumba que no había hecho en mi vida. Me pareció una canción muy divertida. Hay una canción que para mí es una de las más bonitas del disco que se llama 'Ya no somos dinosaurios como antes'. Una canción dedicada a los niños que son los que en el futuro nos ayudarán a arreglar todo. Resulta que mi hijo Carlos, es el que canta. Escuché la canción y se me caía la baba", ha contado sobre su nuevo disco.

Por otro lado, el entrevistado también ha tenido tiempo para hablar de política. "A Felipe Gonzáles, a Pepe Bono, a Díaz Ayuso, a Núñez Feijóo... También has mantenido largas charlas con Pablo Echenique ¿Cómo se mantiene esa charla?", ha preguntado Carlos Herrera al cantante. "Pues mira, te voy a decir una cosa", ha reaccionado Osborne para, acto seguido, confesar cómo fue su encuentro con Pablo Echenique.









"Él me demostró empatía y calidad humana"

"Estamos en las antípodas en ideología, quizás, él y yo. Sin embargo, te voy a decir que tiene una calidad humana importante. Me lo demostró cuando hubo el problema de los colegios concertados y la educación especial. Yo me indigné y dije alguna barbaridad. Y el tipo me localizó mi teléfono, no sé cómo, pero lo localizó y lo encontró", ha contado el comunicador, haciendo referencia a que disfrutó mucho de su conversación a pesar de tener opiniones tan contrarias.

"Tuvimos una conversación, que no es que fuera larga, es que fue interminable. El hombre se solidarizó conmigo y con los padres como yo, diciendo que intentaría hacer lo imposible para solucionar el tema, me decía que no conocía a la ministra, pero que él, como yo, pensaba en su buena fe", agregaba, dejando claro que le sorprendió la reacción del político ante sus declaraciones.

"Yo creo en la buena fe de todo el mundo, de que todo el mundo quiere hacer las cosas bien, independientemente de que luego salgan bien o regular", opinaba el conductor del espacio de Telemadrid. "Él me demostró empatía y calidad humana... De verdad, sorprendente", ha señalado, haciendo hincapié en su asombro.

"Sorprendente no porque no tuviera que tenerla, pero que perdiera el tiempo conmigo, un tiempo largo, me pareció 'chapó'. Y, por eso, yo siempre le guardaré un cariño especial", aseguraba el cantante, dejando claro que tiene un gran recuerdo de esa conversación que siente un alta estima por Echenique.