Bertín Osborne, en 'Herrera en COPE': "Disfruto mucho más de la profesión ahora que cuando empecé"

Hablar de Bertín Osborne es hablar de una gran trayectoria profesional y una gran calidad humana. Nació en 1954 y en la década de los 70 empezaría su carrera musical cantando en discotecas por afición. Su primera actuación fue en 1971 en el Festival de la Canción de El Escorial y en 1980 firmaría su primer contrato musical. Al año siguiente sacaría su primer disco: "Amor mediterráneo" con temas como: 'Tú, solo tú', o 'Perdóname', entre otros.

Su salto a la televisión llegaría en 1990 con la telenovela mexicana, "Amor de nadie". Más tarde, volvería a España donde ha presentado numerosos programas como: Contacto con tacto, Lluvia de estrellas, Trato Hecho, Cada día, Gran Prix, En la tuya o en la mía, Mi casa es la tuya o el Show de Bertín.

Pues debido a su gran trayectoria como artista, ha sacado su nuevo disco, titulado: '40 años son pocos', donde conmemora toda su trayectoria musical.

"Con este disco colaboro con Carlos Baute con una especie de reggaetón/rumba que no había hecho en mi vida. Me pareció una canción muy divertida. Hay una canción que para mí es una de las más bonitas del disco que se llama "Ya no somos dinosaurios como antes", una canción dedicada a los niños que son los que en el futuro nos ayudarán a arreglar todo. Resulta que mi hijo Carlos, es el que canta. Escuché la canción y se me caía la baba".

En referencia a varios políticos ha manifestado: "He mantenido largas charlas con Pablo Echenique, estamos en las antípodas en ideología pero me ha demostrado que tiene una calidad humana importante. Me lo demostró cuando hubo el problema de los colegios concertados y la educación especial. Localizó mi teléfono y se solidarizó conmigo, diciendo que intentaría hacer lo imposible para solucionar el tema. Yo creo en la buena fe de todo el mundo".