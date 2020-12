Toñi Moreno: "Desde que ha nacido mi hija tengo miedo al miedo"

“Madre después de los 40. La verdad del cuento” surgió durante los meses del confinamiento justo después del nacimiento de Lola, la primera y de momento única hija de la periodista Toñi Moreno que ha contado en "Herrera en COPE" cómo se le ocurrió escribir sobre su embarazo y cómo se está enfrentando a la maternidad a los 47 años.

Un libro que Toñi Moreo se puso a escribir durante el confinamiento, "porque estaba sola en Madrid en una casa de 80 metros con mi hija y mucho tiempo libre". Un confinamiento que le ha proporcionado experiencias que nunco pensó, "lo he pasado con una chica a la que contraté para cuidar a mi hija, una chica de Nicaragua que no conocía de nada y su hijo de siete años y hemos estado los cuatro en el piso de 80 metros y al final he creado una familia que no me esperaba y he aprendido a ser madre con ella".

"Desde que ha nacido mi hija tengo miedo"

La periodista asegura que ella que "nunca he tenido miedo por nada" -ahí está su pasado laboral como enviada especial a territorio en guerra como Kósovo- desde que ha nacido Lola siente miedo por todo, "tengo miedo hasta que se pare un ascensor, tengo miedo a hacerlo mal, a no educarla bien y tengo miedo al miedo".

Toñi cuenta a lo largo del libro como su embarazo ha sido de libro, más bien de Google, "todo lo que sale en Google lo hacía yo o me pasaba a mí". Nueve meses en los que se pasó gran parte del tiempo "comiendo pepinillos" y eso que "nunca me llamaron la atención, pero en el embarazo haces muchas tonterías".

Y se atreve a decir lo que muchas madres o no dicen o se les olvida lo duro que han sido los nueve meses de gestación al ver la cara de su bebé, "yo entré en el hospital diciendo -Dios mío que me la quiten-, luego solo contamos la parte buena, pero el embarazo ha sido durísimo y el posparto lo está siendo". Parte de esa dureza, cree Toñi es por haber tenido a su hija con una edad ya avanzada para ser madre primeriza, "me ha pillado con 47 años, lo que haría sabiendo lo que sé ahora es tenerlo mucho antes, porque me he plantado en los 46" aunque añade que "el momento bueno para ser madre es el que elijas".

"Me encantaría que me hija me lo contara todo"

A Toñi Moreno le gustaría tener una relación con su hija en la que se pueda hablar de todo, de lo divino y lo humano. Una relación en la que exista tal confianza que su hija se atreva a contarle lo que a ella tanto le costó contar a sus padres, "me costó mucho hablar de mi vida íntima, tenía mucho pudor, me gustaría que mi hija me contara todo, su sexualidad, que hablemos de todo… Me encantaría establecer esa relación con ella".

Pese a que este 2020 no ha sido el mejor año para nadie, tampoco para la periodista por lo mal que lo pasó en los últimos meses de embarazo y durante el confinamiento, no eliminaría de su vida el año de la pandemia por coronavirus, "pues pese a que quiero eliminar este año, al que tengo ganas de darle una patada como todos, me ha traído a mi hija y por eso volvería a pasar por lo mismo".

Toñi Moreno que se ríe de cómo el embarazo ha transformado su cuerpo y pese a que cuando se mira al espejo se ve "horrenda" se pone "intensa" para asegurar que "hay que contarse en cada momento de tu vida en qué momento estás y soy muy autocrítica, y es importante contarte la verdad de tu vida".

"Con 'Tiene Arreglo' es la única vez que he visto orgulloso a mi padre con mi trabajo"

Toñi Moreno está acostumbrada a salir en las redes, a ser incluso, TrendingTopic, y aunque recibe pocas críticas está preparada para cuando soplen vientos desfavorables, "normalmente lo soy para bien, que es un fenómeno para analizar porque en las redes entramos para criticar, no me lo creo mucho para cuando vengan los palos, estamos expuestos y esto es así".

Afirma que no se queja de cómo le ha ido en el mundo del periodismo, porque cuando tiene tentación de quejarse se acuerda de lo que le decía la madre de María del Monte a la cantante, "pues hubieras sido médico".

Toñi Moreno lleva 30 años en la profesión "soy vocacional, me fijaba muchísimo en los buenos, estoy aquí por pura vocación, la posibilidad de hablar con todo tipo de gente, con la que ha triunfado y con la que lo pasa mal..., eso nos enriquece muchísimo".

Cuando le dicen que es empática lo agradece pero es algo natural, "no hago grandes esfuerzos para ser empática es lo que me ha enseñado mi padre, soy muy emocional y todas las decisiones fuertes de mi vida las he tomado con el corazón y el periodismo que haces es el reflejo de lo que eres tú".

Y parte de ese periodismo es el programa "Tiene Arreglo" que para Toñi es el programa que más le ha marcado en su vida laboral. "Un programa que empecé en Canal Sur y que era precioso y creo que tratábamos a la gente con mucha dignidad y me veía muy reflejada porque yo venía de ahí, mi padre trabajaba en el campo y sin embargo cuando pasó a Televisión Española se politizó y lo llamaron telecaridad y me dieron por todos lados y criticaban por ayudar a la gente. Nosotros no tocábamos ni un duro, se montaron negocios y nos contagiamos de ilusión. Aún voy a pueblos y veo pizzerías que se llama 'Entre todos'. Mira hubo un señor que siempre pensé que era la Reina Sofía -porque veía el programa y le gustaba muchísimo-, que donó 200.000 mil euros, luego supe que no".

"La única vez que he visto a mi padre orgulloso de lo que he hecho ha sido con ese programa", dice a su vez con gran satisfacción la periodista que se ha ofrecido a Carlos Herrera como colaboradora, "yo iría a trabajar contigo gratis, no lo digo muy alto que luego Naranjo lo coge al pie de la letra. Tengo que hablar de cosas que me apasionen, del amor… eso que te horroriza".