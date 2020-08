El monumental enfado de Nuria Marín a raíz de su nuevo puesto de trabajo: "Basta ya"

La periodista Nuria Marín era una auténtica desconocedora para la gran mayoría de personas hasta sus inicios dentro de 'Cazamariposas'. Este espacio propio del fin de semana Marín lo presentó y lo dirigió hasta llevarlo a audiencias altas para las horas en las que se emitía: los fines de semana al mediodía.

La cadena supo reconocer este mérito y Marín ha ido ganando cada vez más peso dentro de Mediaset. De hecho, tal ha sido su éxito que hemos ido conociendo más de ella y se ha ido soltando delante de la cámara, en lo que se ha convertido un estilo versátil y diferente al de sus compañeros.

El brillante futuro de la periodista

Ahora la hemos podido encontrar en espacios con más peso para la cadena, como han sido realities como 'La última cena' y 'La casa fuerte'. Ambos han sido unos espacios dedicados al entretenimiento que ha sabido encajar bien en la casa de todos los españoles.

De hecho, el programa que Marín ha copresentado en alguna ocasión, 'La última cena', ha dejado momentos brillantes para la historia de la televisión, como ha sido el enfado entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a raíz de un tema político.

Pero lo que ha cabreado verdaderamente a Marín han sido unas cuestiones a su principal programa en la actualidad, 'Socialité'. La periodista vuelve a la parrilla del fin de semana para intentar conseguir los buenos datos que han hecho en otros programas como 'Cazamariposas' durante el tiempo que María Patiño esté de vacaciones.

El enfado de Nuria Marín

Precisamente con ella ha sido con la que ha tenido un intercambio de pareceres y nos lo ha hecho saber a todos. En concreto, la periodista catalana ha señalado en su perfil de Instagram que odia compararse con Patiño, compañera a la que admira y con la que mantiene una excelente relación, según ha explicado. “Odio que nos comparen a María Patiño y a mí, lo odio, lo detesto, y basta ya”, ha dicho a través de un post, que como es natural ha generado miles de reacciones por parte de todos los usuarios.

No es la primera vez que la periodista ha salido en defensa de Patiño, ya que hace unos días entró en 'Sálame' para compartir unas amables y sinceras palabras hacia su compañera.

"El primer día que yo fui a 'Socialité' las personas de la redacción me contaron que no daban crédito cuando vieron a una presentadora de la categoría de María Patiño cambiarse de ropa en un lavabo sin ningún tipo de divismo”, dijo en pleno directo, lo cual demuestra que no hay rivalidad entre ellas, más bien lo contrario, ambas se mueven por el compañerismo y la amistad.

