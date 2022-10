Máximo Huerta da la última hora sobre su estado de salud tras anunciar que ha estado ingresado

El periodista y escritor, Máximo Huerta, ha reaparecido en redes sociales tras unos días ausente. Ha sido a través de su cuenta de Instagram, donde ha explicado que ha tenido que estar unos días de baja médica debido a un problema de salud que le ha obligado a estar ingresado en un hospital. Por fortuna, ya se encuentra mejor, y él mismo ha contado qué le ha ocurrido.

"He pasado unos días duros, muy duros", comenzaba diciendo. Y es que, según explica, tiene "problemas respiratorios desde niño". "La edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre", ha narrado el escritor.

"Amén de otros etcéteras que han hecho de estos días un horror. Mi asma lo empeora todo. Hoy regreso al médico, después de noches interminables, respiro mejor por primera vez. Confío en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno", continuaba narrando en las historias de su cuenta de Instagram.

Eso sí, parece que todo ha quedado en un susto. Huerta ya se encuentra en su casa, terminando de recuperarse y deseando retomar sus compromisos profesionales con la mayor brevedad posible, ya que este contratiempo le ha obligado a suspender algunas de las firmas de su nuevo libro que tenía programadas en distintas ciudades españolas.





Además, ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que esperaban haberle visto en dichos encuentros, pero no ha podido ser. "Siempre es bueno agradecer las cosas. Perdonadme allí donde no he podido estar. Los compromisos eran ilusionantes, pero la salud no pide permiso. Ordena la vida a su antojo. Gracias a todos, lo digo con la voz todavía un poco tomada y con el pecho un poco mejor", ha apuntado, el tiempo que prometía volver "pronto a las andadas".

Máximo Huerta, recuperado tras su ingreso hospitalario

Horas más tarde, se ha dejado caer de nuevo por las redes sociales, lanzando un "comunicado" junto a su perra "Doña Leo", dejando claro que se encuentra mejor y pidiendo que nadie se alarme. "Nada de ingresos ya. Estamos bien. La bronquitis ha sido jodida. Leo está ya más alegre que alegre de tenerme a mí. Ningún susto y nada de alarmar, que luego escrito todo queda fatal. Ya tengo el pecho mejor. La edad es muy jodida. Crecer es lo que tiene. Lo deseas de niño y al final es una cosa que se cumple", explicaba. "Estoy bien, está todo mejor. Ahora vengo de otras cosas, otros asuntos de mi madre, que son los verdaderamente importantes", afirmaba para concluir.