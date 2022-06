Máximo Huerta aprovecha su visita a la Sexta para desvelar a Nuria Roca su mayor miedo como escritor

El pasado 15 de junio, el escritor y exministro de Cultura, Máximo Huerta, publicaba su nueva novela bajo el nombre 'Adiós, pequeño'. Un texto por el que ha recibido el XXVII Premio Fernando Lara y que define como "la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que utiliza el silencio como solución a todo. 'Adiós, pequeño' es una despedida, y al mismo tiempo un hola a la inquietante madurez".

Huerta reconoce que este premio, junto con su nueva labor en la televisión autonómica valenciana, le ha "reconectado con el contador de historias". "Es un programa sin sucesos, sin corazón, contando historias, porque eso también es televisión. Y mi vida actual me ha reconectado a esto", ha celebrado.

Máximo Huerta da un última hora sobre el estado de salud de Ana Rosa Quintana: "Eso se transmite" Ana Rosa Quintana sigue alejada de 'El Programas de Ana Rosa' y de las cámaras desde que anunció que tenía cáncer de mama Redacción Digital 18 jun 2022 - 18:20

En su nueva obra, escrita con un tono autobiográfico, el escritor valenciano reconoce que su "gran fracaso" no ha sido la salida del Ministerio de Cultura, sino que sustituyeran un cuadro pintado por él en casa de su abuela. En cualquier caso, Huerta reconoce que es una alusión "de pasada" a su breve etapa al frente de este departamento. "No sé si mi segundo fracaso es el Ministerio, pero es algo que recuerdan más los demás que yo. Los 'qué hubiera sido' y los 'y si' los tengo eliminados de mi vida, porque es un equipaje molesto", ha señalado.





El miedo de Máximo Huerta en las firmas de libros

Con motivo de este nuevo libro, el escritor ha estado en 'La Roca' charlando con Nuria Roca y todo el equipo del programa de La Sexta. Al comenzar la entrevista, Roca explicaba que habían simulado una firma de libros en el plató de La Sexta para que el escritor se sintiera "como en casa", una situación que ha dado pie a una confesión de lo más inesperada por parte de Máximo. El escritor ha revelado que se pone "muy nervioso" en las firmas hasta el punto de vomitar. "¿Hasta ese punto?", le preguntaba la presentadora de 'La Roca', sin poder ocultar su sorpresa por la confesión de Huerta.

"Estoy tan tenso que cuando acabo, detrás de una caseta, he vomitado muchas veces de la tensión que me genera estar entregado", explicaba Máximo. Además, durante su visita al programa de Roca, también ha revelado qué libro le ha costado más firmar: "Fue en Pontevedra, una chica que estaba muy emocionada. No era para ella, era para su madre que había fallecido esa semana y tenía en la nevera un post-it con 'firma de Máxim en Pontevedra' y vino la hija y dijo, no quiero que se quede el libro sin firmar. Me rompí yo y se rompió ella", ha explicado.