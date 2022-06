Máximo Huerta da un última hora sobre el estado de salud de Ana Rosa Quintana: "Eso se transmite"

Cada mañana, Ana Terradillos y Patricia Pardo se ponen al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Así lo anunció Joaquín Prat hace unas semanas, antes de despedir el espacio de Telecinco desde el 'Club Social', sección dedicada a la crónica social que presenta.

"Ustedes muchas veces nos preguntan '¿Cómo está Ana Rosa?' '¿Qué sabéis de Ana Rosa?' '¿Cuándo vuelve?'. Va a volver muy pronto. Podemos decir que en septiembre ya está aquí, esperemos. Esa al menos es la idea que tenemos todos en la cabeza", confirmaba el también presentador de 'Cuatro al día'. Esto lo ha corroborado otro compañero de profesión, Máximo Huerta.

Tras formar parte del equipo de 'El Programa de Ana Rosa' y ejercer como ministro de Cultura y Deporte, Huerta ha vuelto a hacerse un hueco como presentador en la pequeña pantalla. Actualmente, el comuicador se encuentra al frente de 'Bona vesprada', espacio de la cadena pública valenciana Á Punt. Asimismo, se encuentra en un gran momento profesional al haber sido galardonado con el Premio Lara por su última novela publicada, 'Adiós pequeño'. Durante la promoción del mencionado libro, el comunicador no ha podido evitar hablar de su compañera y amiga, Ana Rosa Quintana.

"Presento un programa diario en la televisión autonómica", comenzaba diciendo el comunicador. "Así que estar en la tele forma parte también de mi recorrido vital y es otra manera de contar historias", asegura, haciendo referencia a su esperada vuelta a la televisión, dado que siempre se ha considerado "un contador de historias". "Contar historias es lo que yo siempre he querido y recuperar al contador de historia es lo que más feliz me hace", reconoce con una sonrisa.









"Ana está fuerte en todos los sentidos de la palabra"



Fue entonces cuando habló de Quintana, ya que pasó con ella 10 años en televisión, siendo esta una de sus mejores etapas profesionales. "Ana es una de las grandes, no de la tele actual, sino de la historia de la tele. Y me mataría si me escucha", asegura el periodista. "Pocas personas en la tele marcan sello y una huella en la televisión y Ana Rosa Quintana deja huella", afirma sobre quien fue su compañera durante una década. "Ser Ana Rosa Quintana no ha debido de ser fácil", continuaba diciendo, alabando la profesionalidad y la carrera de la reina de las mañanas

"Es una gran profesional de la que siempre aprendí muchísimo, posiblemente de quien más (aprendí)", agregaba el comunicador tras reconocer que "Trabajar en un magazine es muy complicado, es muy difícil". A raíz de esto, confirma que volvería a trabajar con Ana Rosa sin ninguna duda: "Hacerlo fácil es algo que Ana Rosa lo consigue. Cualquier encuentro con Ana, siempre".

"Ana Rosa Quintana forma parte de mi vida, obviamente, y estoy agradecido de haber estado con Ana", insisten, dejando claro el cariño y la admiración que siente por ella. Fue entonces cuando el presentador se prounció sobre el estado de salud de su amiga, ya que lleva una larga temporada alejada de la televisión por la enfermedad que sufre.

"Ana está fuerte en todos los sentidos de la palabra, tan fuerte, que es capaz de volver en septiembre como si empezara de nuevo en la televisión", apunta Huerta, corroborando que Quintana volverá a presentar en la próxima temporada. "No ha perdido la capacidad de sorpresa, de observación, de ilusión. Y eso se transmite", zanjaba, dejando claro que Ana Rosa se encuentra bien.