Máximo Huerta sorprende a sus seguidores dejando un recado a uno de los ministros que sale del Gobierno

Los cambios en el Gobierno anunciados este sábado por el presidente Pedro Sánchez han generado mucha polémica. Muchas caras conocidas del mundo televisivo se han pronunciado al respecto. Una de ellas ha sido Máximo Huerta, el presentador y exministro ha dejado un mensaje un tanto enigmático en sus redes sociales.

En junio de 2018, cuando Pedro Sánchez ganaba la moción de censura contra Mariano Rajoy, anunciaba también su nuevo gobierno, dentro del cual, la sorpresa fue sin duda la presencia de Màxim Huerta como Ministro de Cultura y Deporte. Un nombramiento que generó todo tipo de opiniones, desde aquellos que pensaban que al periodista le faltaba trayectoria política hasta aquellos que se quedaron en shock y tardaron días en asumir la noticia.

Pero el escritor apenas estuvo una semana en el cargo. Días después de que jurara su cargo, salió a la luz la información de que había tenido que pagar más de 300.000 euros a Hacienda por dos sentencias que establecían que utilizó una sociedad interpersonal para pagar menos impuestos, lo que hizo que presentara su dimisión.

Al margen de esta polémica, Huerta es autor de ocho novelas, es licenciado en Ciencias de la Información por el CEU-San Pablo de Valencia y ha participado en numerosos proyectos en el mundo de la televisión y de la radio. Desde enero de este año presenta su propio magazine diario en la televisión autonómica valenciana, donde ya ha conducido varios programas previamente.









Además, participó en la primera temporada de 'Mask Singer: Adivina quién canta' bajo el disfraz de Gamba, uno de los más aclamados de la edición. Tras esta experiencia, al ser desvelada su identidad, concedió una entrevista en 'Espejo Público' en la que habló de los detalles de las grabaciones del programa.

El escritor confesó que se entregó al máximo durante los ensayos para hacer una gran actuación, tanto que sufrió un accidente mientras ensayaba el baile. "Al principio no sabía que era sangre, pensaba que era sudor. En el ensayo me entregué demasiado. Me tiraba de rodillas, me lanzaba con la canción. Cuando me quité el disfraz, previo a la actuación, veo que tenía la rodilla destrozada y sangraba. Aunque camino bien", desveló Huerta.

El valenciano es bastante activo en su cuenta de Twitter, donde le siguen más de 356.000 personas. En su biografía se define como "escritor y periodista", además de hacer mención a su agencia literaria y al programa que presenta en la actualidad. Este sábado, minutos antes de las tres de la tarde ha tuiteado el siguiente mensaje: "Tanta paz lleves, como descanso dejas".

Tanta paz lleves, como descanso dejas. — Máximo Huerta ?? (@maximohuerta) July 10, 2021





Unas palabras, que por el momento de publicación, se entiende que van dirigidas a alguno de los ministros que han sido sustituidos en el Gobierno. El periodista no ha dado más detalles sobre a quien va dirigida la frase, pero sus intenciones lo dicen todo. Por su parte, sus seguidores no han duda en responderle. Algunos le preguntaban directamente a quien iba referido el mensaje, mientras que otros le recordaban el momento en el que tuvo que dimitir.