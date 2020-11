Máxim Huerta sufrió un accidente durante los ensayos de 'Mask Singer': "Sangraba"

Este miércoles, se desveló que Máxim Huerta era el personaje oculto bajo el disfraz de la Gamba en 'Mask Singer: Adivina quién canta'. En la última entrega el periodista tuvo que desvelar su identidad ante los espectadores de Antena 3, dado que uno de los investigadores acertó su identidad antes de que se mostrara.

Tras hacer pública su participación, durante una entrevista en 'Espejo Público', el escritor confesó que se entregó al máximo durante los ensayos para hacer una gran actuación, tanto que sufrió un accidente mientras ensayaba el baile.

"Al principio no sabía que era sangre, pensaba que era sudor. En el ensayo me entregué demasiado. Me tiraba de rodillas, me lanzaba con la canción. Cuando me quité el disfraz, previo a la actuación, veo que tenía la rodilla destrozada y sangraba. Aunque camino bien", desveló Huerta.

Asimismo, el periodista bromeó con los colaboradores sobre la elección de su traje y lo bien que le quedaba: "Soy mediterráneo. La gamba roja de Denia me la he comido a gusto durante mucho tiempo", comentó tras asegurar que toda su musculatura era del disfraz.

"Es muy divertido jugar sabiendo que nadie sabe quien eres y divirtiéndote como un niño en un carnaval. Todos me decían que era yo porque se notaba en la voz, pero por contrato de confidencialidad y porque me gusta jugar, guardé el secreto a todos", reconoció el concursante de 'Mask Singer'.

"El programa está gustando a los niños pequeños una barbaridad y ese es el éxito. Se esperan muchas sorpresas en este 'programón'", afirmó al reconocer que sus sobrinas fueron las únicas que estuvieron a punto de averiguar que se encontraba bajo el disfraz de la Gamba.

'Espejo Público' (Antena 3)

Actuación en 'Mask Singer'

Después de interpretar la canción 'Vente Pa' Ca' de Ricky Martin en la gala, las pistas que dio el ex ministro de Cultura y Deporte ayudaron a Javier Ambrossi a desvelar su identidad. El actor estaba tan seguro de que se trataba de Huerta, que apostó a raparse el pelo si fallaba. Es por esto por lo que el investigador no quería ni mirar cuando el participante se estaba quitando la máscara.

"Era la oportunidad de volver a ser niño y la vida tiene muchas etapas", comentó el ex político. "La vida hay que vivirla al máximo y hay que gastarla", aseguró al ver como el público y el jurado le aplaudían por su valentía al atraverse a participar en el espacio de Antena 3.