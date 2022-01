Más Madrid afirma que "sólo una familia" ha sido atendida por el plan municipal de conciliación desde septiembre de 2020

Pero desde el área replican que el SERCAF ha apoyado a 777 menores y atendido de forma urgente a 12 familias en crisis de conciliación

El grupo municipal de Más Madrid ha afirmado que "sólo una familia", en Fuencarral-El Pardo, ha sido atendida por el Plan B de conciliación del Ayuntamiento desde septiembre de 2020, cuando se puso en marcha.

Sin embargo, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, con Pepe Aniorte al frente, recuerda que el Plan B Concilia forma parte de la línea de apoyo a la conciliación de urgencia del nuevo SERCAF, "que desde su implantación en septiembre de 2021 ha atendido a 777 menores de edad, correspondientes a 561 familias muy vulnerables".

Este servicio SERCAF también ha atendido de forma urgente a doce familias en crisis de conciliación con el servicio de atención exprés en nueve horas, han indicado fuentes municipales a Europa Press.

"FIASCO" PARA MÁS MADRID

Para Más Madrid, el Plan B Concilia no es más que un "fiasco", como han criticado en un comunicado, en el que cuestionan que, "en lugar de buscar alternativas eficaces a las familias que llevan meses y meses pasando por una situación angustiosa cuando se cierra un aula y tienen que seguir yendo a trabajar, lo que hacen es inventarse programas que no valen para nada más que para darse autobombo".

El Plan B Concilia fue presentado en septiembre de 2020 por la vicealcaldesa, Begoña Villacís. La concejala de Más Madrid Carolina Pulido, ha criticado que en el Gobierno municipal "no se toman para nada en serio la conciliación", como lo demuestra esta "iniciativa hueca, que no iba a funcionar, en la que además no se ha invertido ni un solo euro ni se ha publicitado en absoluto".

Pulido ha subrayado en este sentido que el grupo municipal tiene constancia de que "las directoras de las escuelas infantiles desconocían la oferta de este plan este curso, por lo que no pueden informar a las familias".

Para Carolina Pulido, las cifras de aulas cerradas, tanto en el curso escolar pasado como en el actual, "contrastan con esa escasa demanda que argumenta el Gobierno municipal". "En la ciudad hay 621 aulas en las Escuelas Infantiles Municipales. En el curso 2020-2021 tuvieron que cerrar 175 aulas. En el primer trimestre del curso 2021-2022 han cerrado 75 aulas", ha cifrado.

ACTIVADO EN UN MOMENTO MUY ESPECÍFICO

El área de Familias ha apuntado que el Plan B Concilia se ideó en septiembre de 2020, "en un momento muy específico ante la reapertura de las escuelas infantiles municipales en un contexto de gran incertidumbre". Consistía en activar el Servicio de Apoyo a las Familias en caso de confinamiento de un grupo o escuela si la familia no tenía otra alternativa.

"Dado que no se sabía cómo iban a evolucionar los contagios, era posible que se tuvieran que cerrar centros educativos enteros a lo largo del curso. Sin embargo, esto no sucedió, y tanto los protocolos implantados como la responsabilidad de las familias hizo que ninguna escuela se cerrara y sólo algunos grupos tuvieran que confinarse puntualmente", han trasladado.

En Familias destacan que la posibilidad de atender de forma urgente crisis de conciliación del Plan B Concilia les convenció de que debían seguir "y de ahí surgió el nuevo SERCAF, que recoge el Plan B Concilia enviando a un auxiliar en nueve horas al domicilio de familias que estén siendo atendidas por el servicio".