La tristeza de Martínez-Almeida al compartir esta imagen en sus redes sociales: "Cuántas veces he sufrido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha compartido en su cuenta de Twitter un triste momento para él. De todos es conocidos la afición que edil popular tiene por el Atlético de Madrid, el club de sus amores. En este sentido, Almeida ha lamentado un hecho que ha tenido lugar en las últimas horas y que ha encogido el corazón de muchos aficionados del equipo rojiblanco.

La emoción de Martínez-Almeida

La última parte que todavía se mantenía levantada del histórico Estadio Vicente Calderón ha sido derruida, y con ella desaparecen miles de historias y recuerdos de una afición que ha visto cómo su estadio desaparecía poco a poco. Sobre este hecho, el alcalde del Partido ha escrito el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Cuántas veces he sufrido, he llorado y he reído aquí (y muchas de esas sensaciones, todas en un mismo partido). Hay cosas que trascienden el valor de lo meramente futbolístico. El Calderón siempre quedará ligado a la memoria y al corazón de Madrid". Con este mensaje Almeida se ha sumado a todo el colectivo de aficionados colchoneros que han llorado a su viejo estadio.

Cuántas veces he sufrido, he llorado y he reído aquí (y muchas todo en un mismo partido...).



Hay cosas que trascienden el valor de lo meramente futbolístico...



El Calderón siempre quedará ligado a la memoria y al corazón de Madrid. pic.twitter.com/IIh7xd15ES — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 3, 2020

La afición atlética decía adiós al Vicente Calderón en el año 2017 para mudarse a su actual estadio al otro lado de la ciudad, el Wanda Metropolitano. En este sentido, muchos aficionados vivieron con mucho sentimiento los últimos partidos en el Vicente Calderón, queriendo que nunca acabasen para no dejar su mítica butaca en la que se sentaron durante muchos años.

El cariño de Almeida al Atlético de Madrid

El alcalde de Madrid siempre ha llevado con mucho orgullo los colores de su equipo, incluso dentro de su Gobierno, donde está Begoña Villacís que es aficionada al Real Madrid. También su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso es más partidaria de acudir a la Castellana a presenciar los partidos de fútbol del Real Madrid. Por lo que protagonizan una bonita rivalidad de la que siempre han hablado con mucho orgullo.

José Luis Martínez-Almeida se ha convertido en uno de los políticos mejor valorados tras la crisis del coronavirus, su gestión en la ciudad de Madrid ha provocado el aplauso de muchos vecinos y también de otros rostros conocidos de la política, también de otros partidos, que ha reconocido el papel y la labor que el alcalde popular ha realizado durante estos duros meses de estado de alarma en la ciudad de Madrid.

También te puede interesar

Martínez-Almeida, en El Partidazo de COPE: "No sé si vamos a recuperar el Madrid de antes"

El baño de realidad de Martínez-Almeida a Pablo Iglesias que destapa todos sus intereses ocultos