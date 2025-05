Lomana y los consejos que más le han servido: se lo dio su madre en el peor momento de su vida

Publicado el 24 may 2025, 14:04

La hemos pillado en Alicante, pero Lomana nunca falta a la cita de su Hora en Fin de Semana. Responde al consultorio de sus oyentes y repasa la crónica social. Algunas de las preguntas que le han planteado tienen que ver, por ejemplo, con el puesto de Melody la semana pasada en la final de Eurovisión:

"He opinado demasiado... el otro día estuve con las tías de Melody, que son geniales. ¿Qué opino de que haya suspendido agenda? Que necesitaba acogida, abrazo, familia... porque lo que le ha pasado no se lo hubiera esperado jamás ni lo merecía. Tenía que reconfortarse antes de enfrentarse a la prensa y dar exclusivas".

Los oyentes le han preguntado, por ejemplo, por los consejos que más le han servido en la vida. "No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Portarte con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Y hay otro que me dio mi madre cuando estaba triste (por la muerte de Guillermo) La vida son etapas. Cierra una y abre otra".

