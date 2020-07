El baño de realidad de Martínez-Almeida a Pablo Iglesias que destapa todos sus intereses ocultos

El alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha analizado en el canal de Youtube, Estado de Alarma, la actualidad política, y uno de los temas que han aparecido sobre la mesa de preguntas ha sido el relacionado con el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al que en más de una ocasión se ha referido.

El análisis de Martínez - Almeida sobre Pablo Iglesias

Almeida ha sido una de las grandes sorpresas, para muchos votantes de otros partidos, durante la crisis del coronavirus, que ha azotado de una manera bastante dolorosa la ciudad de Madrid. Pero su gestión ha provocado el aplauso de muchas personas, consiguiendo que sus índices de popularidad se disparasen durante estas semanas en comparación a los que tenía en las semanas previas a las elecciones de mayo de 2019, cuando consiguió arrebatar la Alcaldía de Madrid a Manuela Carmena.

En esta entrevista ha hablado de muchos temas, pero el que más ha llamado la atención ha sido el relacionado con Pablo Iglesias , involucrado en la actualidad de manera directa en el caso Dina y cuyos índices de popularidad se han visto tocado en las últimas semanas por la gestión que desde el Gobierno de España se está haciendo de la crisis del coronvirus en nuestro país.

Recital de zascas de Almeida a Pablo Iglesias.



Magistral. pic.twitter.com/AmNQfgUNLV — Jaime Velasco (@JaimeVelasco01) June 29, 2020

El verdadero objetivo de Iglesias según Martínez- Almeida

Sobre Iglesias, Martínez-Almeida se refería en los siguientes términos: "Pablo Iglesias iba a vivir en Vallecas y vive en Galapagar. Pablo Iglesias iba a estar un máximo de 8 años y ha limpiado toda la renta temporal de su partido. Pablo Iglesias no iba a aceptar puertas giratorias y acaba de colocar a uno de Podemos, que ha dicho que no tiene ni idea precisamente de la Comisión Nacional de Energía. La vida de Pablo Iglesias es una vida llena de contradicciones, que a cualquier otro nos haría irnos de la política y yo no sería capaz de aguantar el cúmulo de contradicciones de Pablo, y visto los antecedentes estaba claro que lo que quería no era una operación de las cloacas, más bien era una operación de Pablo Iglesias y al final la justicia, por mucho que intenten torpedear al Estado de Derecho como lo han intentado, la justicia acaba aclarando que quién fue la víctima no fue Pablo Iglesias que más bien Pablo Iglesias fue el autor de lo que estaba pasando con esa tarjeta de teléfono móvil". En estos términos se ha referido Almeida sobre la situación política actual de Iglesias, una situación que pasa por todas las informaciones que están apareciendo estos días sobre el caso Dina.

