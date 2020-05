Martínez-Almeida, en El Partidazo de COPE: "No sé si vamos a recuperar el Madrid de antes"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA AL ALCALDE DE MADRID, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El proceso de desescalada se generaliza con el pase de Madrid, Barcelona y las ciudades de Castilla y León a la fase 1. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida asegura, en El Partidazo de COPE, que "hemos pasado sufriendo, pero hemos pasado". "Esto no está ganado. Vamos a decir a los madrileños que, paso a paso, vamos a salir. El 'bicho' todavía está aquí"



En este sentido, Martínez-Almeida descarta pedir el pase anticipado a la fase 2. "Vamos a ser prudentes. No nos podemos permitir ir hacia atrás. Prudencia, y ya veremos. Hemos dado un pequeño paso", comenta.



��️ @AlmeidaPP_, alcalde de Madrid, en @partidazocope



�� "Hemos pasado a la Fase 1 sufriendo, pero hemos pasado"



�� "Vamos a ser prudentes antes de pensar en la Fase 2, no nos podemos permitir ir hacia atrás"



�� "No sé si vamos a recuperar el Madrid de antes"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/YGPOIUgOkF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2020



"No sé si vamos a recuperar el Madrid de antes. Me quedo con la memoria de todos los que han muerto. No debemos olvidarlo nunca para construir una sociedad mejor. No era fácil cambiar la vida de un día para otro y se ha conseguido. Vamos a vivir bajo una serie de condiciones que no estábamos acostumbrados", añade.





��️ @AlmeidaPP_, alcalde de Madrid, en @partidazocope



�� "Siendo el alcalde capitalino, no entiendo demasiado lo de grabar a los jugadores del @realmadrid en la rotonda de Valdebebas"



�� "Este año la @ChampionsLeague va a ser del @Atleti"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/TSMr6OuhOi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2020



El alcalde, seguidor confeso del Atlético de Madrid, remarca en El Partidazo de COPE que "va a ser la Champions del Atlético. Hemos eliminado al campeón en la temporada más extraña. El único que pasó de fase fue el Atlético".



En la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City, Martínez-Almeida reconoce que apoyará al conjunto blanco porque "a la tercera va la vencida. Esta vez no pita Clattenburg", bromea.





��️ @AlmeidaPP_, alcalde de Madrid, en @partidazocope



���� "Quiero que el @realmadrid pase la eliminatoria contra el @ManCity"



�� "El motivo es que a la tercera va la vencida, y esta vez en una final Madrid - Atleti no arbitraría Clattenburg"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/CnlOxv8ytd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2020



Por último, el regidor recuerda, en El Partidazo de COPE, que "hemos adoptado nuevos acuerdos para los negocios de restauración". "Los madrileños necesitamos reactivar la economía. Es importante dar una oportunidad a los hosteleros y aliviar las restricciones que les han puesto", concluye.