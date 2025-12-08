Juanma Castaño, preocupado por el futuro de Ronald Araujo: "Vamos a ver si vuelve a jugar con el Barcelona, es más serio de lo que pensamos"

En los últimos días ha sido noticia Ronald Araujo. El defensa del Barcelona pidió la baja indefinida para superar sus problemas de ansiedad.

Su entrenador Hansi Flick fue quien puso palabras a la situación por la que atravesaba su futbolista, alegando problemas de salud mental, y no relacionados con una gastroenteritis, como informó previamente el club.

El central, con el apoyo de su entorno y de todos sus compañeros, se encuentra trabajando en su recuperación, aunque la situación requiere de cierta cautela.

Tal como contó Juanma Castaño en El Tertulión de este domingo, la situación de Araujo es preocupante: "Es más serio de lo que pensamos. La situación de Araujo es muy seria, y vamos a ver si vuelve a jugar en el Fútbol Club Barcelona. Es una situación comprometida", advirtió.

Helena Condis contó que en el propio club azulgrana le están apoyando plenamente porque son varios ya los episodios de ansiedad que ha acumulado. Anímicamente, se encuentra hundido.

En el propio FC Barcelona no se atreven a decir cuándo podría volver a trabajar. Le han han dicho que se tome su tiempo, que lo primero es recuperarse anímicamente y a nivel mental.

Por ese motivo, en el propio Barça ahora mismo es difícil saber qué hará el club si, como parece, Araujo tarda en recuperarse. Pese a todo, la directiva no descarta tratar de cerrar la cesión de algún otro central en el próximo mercado de invierno, para cubrirse siempre que Araujo necesite de una larga recuperación, y dada la incertidumbre natural de la situación.