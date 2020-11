Los efectos en la piel por el uso continuado de la mascarilla

Hace un año este accesorio era 'cosa de chinos y japoneses' pero sin duda este 2020 pasará a la historia de Occidente por ser el complemento obligatorio con el que prevenir el COVID. Sin embargo, su utilización diaria está ya causando muchos problemas en nuestra piel. También el del gel hidroalcohólico.

Cristina Álvarez es experta en bienestar y belleza, dueña de varias clínicas en Madrid que en estas últimas semanas han visto cómo a las dudas habituales que muchos clientes traen sobre su piel se unen las preguntas sobre cómo paliar el efecto que las mascarillas y el gel hidroalcohólico causa en ella. 'Ha provocado en casi todos problemas. Al final todos la tenemos que llevar y sí hemos detectado determinadas irritaciones que nos hacen que tengamos granitos, alteraciones en la piel... por el roce de la propia mascarilla. No son materiales que habitualmente ponemos en nuestra piel y que nos ayudan a cuidarnos'.

Ella como experta lo nota y sus clientes cada día llegan con más preguntas. 'El aumento ha sido notable y además la preocupación por nuestra piel. A pesar de que llevamos la cara tapada sí que es cierto que la gente se sigue preocupando no solo por un factor estético sino también psicológico. Verse bien ahora es más importante que nunca'.

Los especialistas llevan en los últimos años recomendando no mantener una exposición continua al sol. Pero una cosa es eso y otra taparse la cara. 'Todos sabemos las bondades y las no bondades del sol pero es cierto que el estar en ambientes cerrados, en los que ahora bueno, nos indican ventilación, nos indican muchas cosas por temas de salud y para prevención del COVID... pero siempre hemos tenido en cuenta que la exposición al aire, al sol, de una manera controlada es beneficiosa tanto para la piel como para todo nuestro organismo'.

¿Qué es lo que ella recomienda? 'Ayudarles a paliar todas esas alteraciones bien a través de las rutinas diarias como la limpieza, la higiene de la piel, aplicando determinados productos que nos ayuden a eliminar la polución, la grasa... Las rutinas que deberíamos tener siempre. No tenemos que hacer nada diferente de lo que recomendaríamos en otras ocasiones. La higiene de la piel porque nos ayuda a retirar todas las impurezas y a proteger y cuidar esa barrera que es la que hace que nuestra piel esté sana. Y, por supuesto, hidratación, nutrición y al menos una vez a la semana una mascarilla que también nos ayude a restablecer la barrera de la piel que es importante'.

Ella asegura que su trabajo es cuidar por fuera... y por dentro. Y más a raíz de la pandemia. 'Siempre hemos actuado no solo como terapeutas en el tema de la piel y del cuerpo sino también a nivel psicológico. Las dudas son variadas. Desde cómo me siento la piel a cómo me siento por dentro. Sí que nos indican que han tenido alteraciones en la piel e incluso han cogido peso porque el tema del confinamiento nos ha ayudado a todos a desestabilizarnos un poco con nuestros cuidados y con la nevera'.